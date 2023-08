Avec la récente officialisation de Mohamed Amoura, l’Union tient enfin son nouvel attaquant qui aura la lourde tâche de faire oublier Victor Boniface. Un autre titulaire indiscutable de la saison dernière doit être remplacé : Senne Lynen, parti au Werder Brême. La piste menant à Mats Rits n’ayant pas abouti, le club recherche encore un milieu défensif pouvant amener de l’expérience à l’équipe. Il s’agit de l’actuelle priorité de la direction. Dans le couloir droit, Bart Nieuwkoop est parti et les supporters ont vu Casper Terho prendre sa place. Le Finlandais doit encore gagner en maturité et pourrait voir arriver un nouveau concurrent en plus de Guillaume François.

Qui va encore partir ?

"La fin du mercato est encore lointaine mais je ne pense pas qu’il y aura de départs d’ici là." Voilà la récente réponse de Blessin au sujet de possibles transferts sortants.

L’Union a déjà perdu beaucoup d’éléments et devrait, sauf offre exceptionnelle, garder des cadres comme Moris ou Lapoussin. Seuls certains joueurs en manque de temps de jeu, comme Boone ou Sorinola, pourraient être tentés de trouver une solution pour se recaser.