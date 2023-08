De Lie, pas de victoire mais un nouveau contrat

Malgré un joli travail préparatoire, le Wallon n’est pas parvenu à s’imposer sur l’étape d’ouverture du Renewi Tour, disputée sous un large soleil entre Blanckenberghe et Aardooie. "Geen probleem, c’était bon !", lui lance Arnaud De Lie, très satisfait du boulot de ses coéquipiers, à nouveau, même s’il n’y a pas la victoire au bout.

Une satisfaction qui le conforte encore plus dans la prolongation de son contrat chez Lotto-Dstny jusqu’à fin 2026. "La prolongation de son contrat était, pour l’avenir, une priorité", commente le patron de la formation belge, Stéphane Heulot. "Nous sommes heureux de voir qu’un des plus grands talents du cyclisme belge reste plus longtemps à bord de Lotto-Dstny."

"Le projet est prometteur"

Avec la perspective, aussi, peut-être, de voir son grand frère Axel arriver dans l’équipe en 2025 s’il poursuit sur sa lancée, lui qui est membre de l’équipe de développement de Lotto-Dstny jusque fin 2024 et est souvent appelé dans l’équipe première.

Cette prolongation est donc le choix de la continuité. "Oui, c’est le choix de la raison, de la logique, a commenté le sprinteur. L’équipe m’a fait confiance dès le début et je me suis senti tout de suite très bien. De plus, le projet que la direction m’a proposé pour les années à venir est prometteur. L’équipe se soucie de chaque détail et continue d’investir dans la performance, afin de faire ressortir le meilleur de ses coureurs. On l’a encore vu ce mercredi avec le boulot de mes coéquipiers: ils me font confiance. On ne gagne pas des courses sans équipe. On les remporte grâce aux coéquipiers."