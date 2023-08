Les Diables bougent: 10 jours de mercato, 15 Diables dans l’incertitude

Ils doivent être transférés

Le mouvement le plus attendu est celui de Romelu Lukaku, coincé à Chelsea, qui demande 40 millions€. Les négociations entre le club londonien et la Juventus sont au point mort, alors que Tottenham ne semble pas encore prêt à passer à l’offensive. Si rien ne bouge avant la fin du mercato, les Blues devront baisser le prix ou le pousser vers l’Arabie saoudite où le mercato ne ferme que le 20 septembre. Ou le réintégrer…

Timothy Castagne espérait lui aussi rejoindre la Juventus. Les Bianconeri, qui ont d’abord besoin de vendre pour répondre à la demande de 15 millions €, n’ont pas encore formulé d’offre à Leicester. Fulham est un autre candidat.

Pour Dodi Lukebakio, la solution semble plus imminente. En contact avec une quinzaine de clubs – dont Burnley ou certains grands clubs italiens – l’ailier pourrait rejoindre la Liga. Le média espagnol El Desmarque rapporte qu’une offre de 8 millions € est en préparation au FC Séville.

Sur une voie de garage à Arsenal, Albert Sambi-Lokonga n’a pas encore trouvé de nouveau port d’attache. Burnley, et Brighton, selon Sky Sports, pourraient être intéressés.

Eux aussi sont actuellement exclus des feuilles de match de leur club : Divock Origi et Adnan Januzaj. L’attaquant du Milan AC et l’ailier de Séville sont priés de se trouver un nouveau club mais les candidats se font rares.

Ils pourraient être transférés

Johan Bakayoko est heureux au PSV, mais de gros candidats (Naples, Liverpool) ont récemment frappé à la porte des Néerlandais qui réclame 35 millions €. Son avenir dépendra en partie de la qualification pour la phase de poule de Ligue des champions.

Revenu à Wolfsbourg au terme de son prêt au Milan AC, Aster Vranckx se verrait bien devenir le nouveau coéquipier de Bakayoko au PSV. Des négociations ont été entamées en ce sens.

Après avoir vu son ami et coéquipier Jérémy Doku filer à l’anglaise, Arthur Theate s’est lui aussi mis à rêver. Le défenseur de Rennes a été approché par Leipzig qui aurait proposé 30 millions €. Mais selon Ouest-France, les Bretons n’ont pas l’intention de lâcher le Belge de 23 ans qui acceptera sans sourciller une deuxième saison en L1.

La situation est plus inquiétante pour Alexis Saelemaekers. Auparavant titulaire régulier de Stefano Pioli, le latéral fait actuellement les frais du changement de système et du recrutement de plusieurs vrais ailiers. Il songerait sérieusement à un départ.

Thorgan Hazard est polyvalent mais pas titulaire. Il a un rôle de pompier de service, mais la tendance n’est pas au départ. Idem pour Thomas Meunier qui doit d’abord soigner une blessure musculaire.

Mike Trésor ne sait toujours pas s’il restera à Genk, qui réclame près de 25 millions €. Il a manqué les trois derniers matchs, officiellement pour une blessure à la jambe, officieusement en vue d’un transfert. Trésor peut compter sur pas mal d’intérêt (West Ham, Séville) qui pourrait se concrétiser dans les prochains jours.

Pour Dennis Praet et Wout Faes, la situation est différente. Les deux Diables sont toujours à Leicester et pourraient y rester. Une offensive du Torino en fin de mercato est encore possible pour Praet, alors que seule une grosse proposition convaincra Faes de s’en aller. Amadou Onana, enfin, devrait rester à Everton à moins qu’une offre de 50 millions € n’arrive en fin de mercato.