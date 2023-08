Viva España ! Ce dimanche avait lieu la finale de la Coupe du monde féminine entre l’Espagne et l’Angleterre. Ce sont les Espagnoles qui l’ont emporté sur la plus petite des marges grâce à un but de Olga Carmona (1-0). Il s’agit du premier titre de l’histoire de la sélection féminine.

Le Standard est (déjà) en crise. Les Rouches ont connu une troisième défaite en championnat samedi face au Cercle de Bruges, au terme d’une prestation complètement insipide.

Douche froide pour l’Union Saint-Gilloise. Samedi, les Apaches ont été sèchement battus par Malines (4-0), signant leur première défaite de la saison après 3 victoires consécutives.

Les Mauves enchaînent ! Face à une faible équipe de Westerlo dimanche, Anderlecht s’est imposé avec la manière (2-1), non sans s’être causé quelques frayeurs en toute fin de rencontre.

Toujours pas de victoire pour Charleroi : dimanche face à Genk, les Zèbres n’ont pas pu faire mieux qu’un partage sans but (0-0). De son côté, le RWDM a subi une déculottée en déplacement au Club de Bruges (7-1).

Hockey

Remontada pour la Belgique ! Les Red Lions ont battu l’Angleterre à l’occasion de leur premier match à l’Euro de hockey masculin organisé à Mönchengladbach, dimanche en Allemagne. Menée 3-1 à la mi-temps, la Belgique a inscrit quatre buts dans le troisième quart pour s’imposer 3-5 dans la poule A.

Victoire face aux Anglais pour l'entrée en lice des Red Lions dans l'Euro. ©@PHDPH.com

Cyclisme

Victor Campenaerts (Lotto-Dstny) a remporté samedi la 63e édition de la Course des Raisins, course d’un jour (1.1) disputée sur 185,6 kilomètres autour d’Overijse, dans le Brabant flamand. L’Anversois de 31 ans s’est imposé au sprint devant le Norvégien Rasmus Tillier (Uno-X), avec qui il s’était isolé en tête de course.

Moteurs

L’Italien Francesco Bagnaia (Ducati) a remporté en patron le Grand Prix d’Autriche, dixième manche de la saison de MotoGP, loin devant les Français Fabio Quartararo (8e) et Johann Zarco (13e), dimanche sur le Red Bull Ring.

Athlétisme

Ce week-end débutaient les championnats du monde d’athlétisme à Budapest, en Hongrie !

Pas de médaille en heptathlon pour Noor Vidts… La native de Vilvorde a pris la 6e place au terme des 7 épreuves. C’est la Britannique Katarina Johnson-Thompson qui l’a emporté pour la seconde fois.

Pas de médaille pour Noir Vidts.

L’Américain Noah Lyles a remporté la finale du 100 m des championnats du monde d’athlétisme dimanche à Budapest en signant la meilleure performance mondiale de l’année en 9.83.

Alexander Doom, à la place, et Dylan Borlée, au temps, se sont tous les deux qualifiés pour les demi-finales du 400m. Chez les femmes dans la même discipline, Cynthia Bolingo s’est qualifiée pour les demi-finales en terminant 2e de sa série, tandis que Helena Ponette n’a pas réussi à passer les séries malgré un nouveau record personnel sur la distance.

Julien Watrin a accroché la qualification au temps pour les demi-finales du 400m haies. Le Virtonnais a effleuré son record de Belgique et la limite qualificative pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Julien Watrin en demi-finale du 400m haies.

Aussi en athlétisme :

