Dans le fond du classement après quatre journées et totalement inoffensif: pourquoi le Standard n’y arrive pas

Avec un bilan d’un point sur douze, les Rouches – 14es, une position de barragiste – n’y arrivent pas. Voici pourquoi.

Parce que tactiquement, c’est le néant

La rencontre face à Charleroi (1-1) avait laissé entrevoir les prémices d’une amélioration, suite au passage au 3-5-2. Mais celle face au Cercle a fait retomber le Standard dans l’inquiétude. Les flancs, intéressants au Mambourg, ont été totalement anesthésiés par le pressing du Cercle.

Et offensivement, les rares situations ont abouti à de mauvais choix. "La sauce n’a pas encore pris avec le nouveau système, avouait William Balikwisha. L’ancien système (le 4-3-3) était plus clair et on l’avait travaillé durant toute la préparation. Dans la nouvelle tactique, c’est plus compliqué. Tout le monde n’a pas encore trouvé ses marques, moi le premier."

Et forcément, il est compliqué de marquer des buts. "On ne trouve pas la bonne solution, ajoutait Hoefkens, refusant de blâmer le système de jeu. Collectivement, je suis content de mes joueurs. Mais dans le dernier tiers, c’est insuffisant."

Parce qu’il n’y a pas assez de créativité

S’il est facile de pointer du doigt les attaquants qui ne marquent pas (Dragus et Kanga se sont procuré deux petites occasions à eux deux), il faut bien admettre que ces derniers ne sont pas très bien alimentés. "Les choses doivent mieux s’emboîter, on a besoin de plus de connexion et d’automatismes", soulignait Price, qui a livré une bonne rencontre.

Mais le jeune Nord-Irlandais n’a pas les qualités d’un Alzate ou de Zinckernagel. Deux joueurs majeurs de la saison passée, qui n’ont pas été remplacés (même si Fergal Harkin ne désespère pas de faire revenir Alzate, indésirable à Brighton).

Quant à Balikwisha, sa titularisation à la place de Kawabe n’a pas eu l’effet escompté en termes de créativité. "J’étais vite entouré par plusieurs joueurs, précise le médian. Dans ces circonstances, j’ai besoin de soutien. Parfois, je devais redescendre chercher le ballon puis remonter pour distribuer le jeu. Mais je suis entouré par de nouveaux joueurs, qui n’ont jamais joué au niveau pro pour certains, et ils ont besoin de temps. Je sais aussi que les attentes autour de moi sont plus élevées et que cela me met de la pression. Je pense être capable d’assumer ce statut. Mais je dois aussi être honnête : je ne suis pas encore à mon niveau."

Parce qu’Hoefkens se cherche

Avec deux systèmes tactiques (4-3-3 puis 3-5-2) expérimentés en quatre matchs, Hoefkens n’a pas encore trouvé la bonne solution. Et samedi, les sorties juste après l’heure de jeu de Dragus et de Price – deux des meilleurs Rouches sur le terrain – ont surpris. "Je voulais apporter de la fraîcheur et de la variété", a justifié le coach.

Comme son staff, avec qui il n’a pas (encore ?) trouvé son rythme de croisière au quotidien, le T1 a déjà beaucoup de pression sur les épaules. Sans changement majeur dans le jeu et dans les résultats, il se rapproche déjà du C4. "Mais j’assume cette pression, qui est indissociable d’un grand club, si cela en enlève des épaules de mes jeunes joueurs."

Parce que le public s’impatiente déjà

Il y a un an, le Standard de Ronny Deila avait commencé la saison avec un bilan de 4 sur 15. En cas de victoire à Courtrai, celui d’Hoefkens sera dans les mêmes eaux. Mais alors que l’année dernière, le public se montrait compréhensif, il s’impatiente désormais. Sifflets et chants sans équivoque ("On se fait chier") ont été entendus en fin de rencontre.

"C’est dur mais on les comprend. On doit montrer plus d’intensité", indiquait Price. "Les fans veulent du feu, de la victoire et des buts", ajoutait Balikwisha. "Ils veulent nous voir gagner et je suis aussi frustré qu’eux. Je n’ai pas de problèmes avec les chants de déception après le match. Pendant la rencontre, c’est un peu différent. Mais j’ai compris leur message", terminait Hoefkens.