BRC : lutte de générations à Audenarde

Potty seul candidat au titre

Seul pilote pouvant encore empêcher Maxime Potty de ceindre la couronne nationale, Cédric Cherain brille par son absence. Tout comme d’ailleurs Bastien Rouard, troisième du classement.

Ne pouvant plus augmenter son score grâce à déjà deux succès “Cup” au South Belgian Rally et à Bocholt, le jeune Hamoirien menant les débats est le seul à avoir disputé les 9 premières manches de l’année. Il ne sera même pas là pour prendre des points à ses rivaux puisqu’ils ont tous disparu au fil de la saison.

C’est donc pour l’honneur que Max vise sur les 12 spéciales de ce samedi (121 km) sa cinquième victoire de l’année qui ne changera donc absolument rien à la tête du classement BRC.

Pour cela, le Francophone devra devancer trois véloces pilotes locaux : Niels Reynvoet disposant comme lui d’une Citroën C3 Rally2, Vincent Verschueren aux commandes d’une ancienne version de la Fabia et surtout Pieter Tsjoen dont le chauffeur de luxe, le “Master” Freddy Loix, sera revanchard après la crevaison l’ayant privé d’un podium à Ypres pour ses débuts sur la nouvelle Skoda PTR. Mais n’oublions pas que Potty lui aussi avait perdu du temps le vendredi avec un pneu à plat…

Les ténors de la Cup absents

Si la victoire se jouera assurément entre ces quatre-là, Gilles Pyck (Hyundai), Fred Miclotte (VW Polo) et John Wartique (C3) viseront eux un Top 5.

En GT, on s’attend à un beau duel entre l’Alpine d’Amaury Molle et la Porsche de Tim Van Parijs, tandis que le Clio Trophy composera un tiers du plateau le plus maigre de la saison.

Le peloton devrait être nettement plus fourni dans trois semaines à Roulers pour la dernière manche “Cup” suite à l’annulation du Rallye du Condroz qui profitera toutefois surtout au Spa Rally, dernière joute de la saison fin novembre.

Après cela, il sera temps de faire le bilan et certainement de revoir sa copie afin de trouver une formule plus attrayante pour 2023. Car ici, même les trois leaders du championnat “Cup”, Kurt Boone, Philippe Lommers et Frank Boulat sont absents. Cherchez l’erreur…