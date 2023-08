Jus d’açaï, saunas : les demandes surprenantes de Neymar pour son transfert à Al-Hilal

Si ces demandes prêtent à sourire, la suite de la liste donne le tournis... En plus de ces jus de fruits, Neymar a précisé attendre huit voitures de luxe, dont une Bentley Continental GT, une Aston Martin DBX et une Lamborghini Huracan, d’une valeur totale estimée à près de 600 000 euros. Le joueur aurait aussi demandé que les frais liés à ses séjours à l’hôtel, au restaurant et dans les villes qu’il pourrait visiter pendant ses jours de congé soient couverts par le club.

Neymar pousse les limites de ses exigences, allant jusqu'à spécifier minutieusement les caractéristiques de sa piscine personnelle. Il réclame une étendue d'eau d'au moins 10 mètres de large sur 40 mètres de long. La résidence qu'il investit doit compter un minimum de 25 chambres pour accueillir confortablement ses amis, sa famille et son entourage. Neymar trône maintenant au sommet des rémunérations dans la Saudi Pro League, devançant ainsi des noms tels que Cristiano Ronaldo à Al-Nassr et Karim Benzema à Al-Ittihad.