Charles De Ketelaere justifie son choix pour l’Atalanta : “Ils me suivaient déjà quand j’étais en Belgique”

”Il m’a dit qu’il était content que je sois arrivé et je lui ai répondu que c’était la même chose pour moi : je me sens confiant, a confié Charles De Ketelaere dans sa première interview accordée au média de son club. Je suis un gars qui aime travailler dur sur le terrain. Je suis heureux d’être ici à l’Atalanta; je remercie déjà les fans qui m’ont attendu et j’espère les voir le plus tôt possible.”

L’ancien Blauw en Zwart porte le numéro 17, laissé libre par un certain Rasmus Højlund, récemment transféré à Manchester United contre 75 millions d’euros. Preuve que le club croit en lui, même s’il aura un rôle différent de celui de l’attaquant danois. “Quand j’étais en Belgique, l’Atalanta me suivait déjà et j’ai senti leur fort intérêt. Et un an plus tard me voilà”, a confié celui qui a craqué pour le Milan AC l’été dernier malgré plusieurs autres opportunités.

guillement "La façon de jouer est similaire à mes caractéristiques."

CDK s’intégrera parfaitement au schéma de Gian Piero Gasperini (3-4-2-1) dans lequel il trouvera sa place dans le dos de l’attaquant. Mais il lui faudra aussi adopter une attitude plus conquérante dans ce club dont les récents succès se sont forgés grâce à un dévouement total et un esprit d’équipe élevé. “Mon impression de l’Atalanta est très positive. Quand je les ai affrontés avec Milan, j’ai vu beaucoup d’énergie et aussi beaucoup de qualité. J’arrive dans un club qui a terminé cinquième du dernier championnat et dans une équipe très forte. Je pense que c’est parfait pour moi.”

Le Belge de 22 ans sait aussi qu’il sera bien entouré dans son objectif de se relancer après une saison catastrophique. Gasperini a déjà réussi cette prouesse à plusieurs reprises. Avec, par exemple, Bryan Cristante, formé à Milan et jamais parvenu à éclore au haut niveau… jusqu’à son passage à l’Atalanta, ou Papu Gomez, Josip Ilicic et Mario Pasalic. “J’ai choisi l’Atalanta parce que je pense que c’est la bonne opportunité au bon moment. Même la façon de jouer est similaire à mes caractéristiques et tout cela est bon pour moi.”