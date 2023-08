On ne verra plus Kevin De Bruyne avant 2024: pourquoi une opération, a-t-il repris trop vite et quel impact sur City et les Diables?

Pourquoi une opération ?

Pep Guardiola l’a confirmé à demi-mot ce mardi, à la veille de la Supercoupe UEFA contre Séville à Athènes. "C’est grave. Plusieurs médecins ont vu les images et sont du même avis. Nous devons décider d’une intervention chirurgicale ou non, mais il sera absent pendant quelques mois."

Selon nos informations, la décision est toutefois déjà prise : KDB sera opéré dans les prochains jours. Et son absence devrait grimper à quatre mois, au minimum.

Petit flash-back. Déjà en deuxième partie de la saison dernière, le capitaine des Diables souffrait du muscle ischio-jambier de sa cuisse droite. Il avait toutefois géré la douleur de manière à pouvoir tenir sa place en finale de Ligue des champions. Sauf que la blessure s’est aggravée et s’est transformée en déchirure au troisième degré.

Manchester City a d’abord privilégié la rééducation classique, sans opération. Mais vu la récente rechute, il a été décidé d’adopter une stratégie différente en procédant à cette chirurgie qui consiste à rattacher le tendon rompu à sa place initiale. Ce qu’il ne faut pas tarder à faire, au risque de nouvelles complications. Plusieurs joueurs peuvent d’ailleurs en attester.

L’attaquant danois Viktor Fischer (ex-Antwerp) a par exemple été écarté des terrains pendant plus d’une année complète lorsqu’il débutait sa carrière à l’Ajax, parce que l’opération n’a pas été réalisée rapidement. Ses problèmes à la cuisse l’ont d’ailleurs poursuivi durant le reste de sa carrière, l’obligeant à une retraite anticipée à seulement 29 ans. Même issue pour l’ancien grand espoir belge Mathias Bossaert, opéré à l’âge de 17 ans lorsqu’il était à City et ralenti par des douleurs durant sa courte carrière achevée à 25 ans.

A-t-il repris trop tôt ?

En l’alignant face à Burnley vendredi dernier, Guardiola a-t-il relancé trop vite le joueur, qui ne s’était blessé que huit semaines plus tôt ? C’est probable. "Nous aurions pu lui dire de ne pas jouer, mais cette blessure aurait aussi pu survenir plus tard, a répondu le manager de City. Avant de prendre la décision, j’ai parlé au médecin, au kiné et à lui. Il a dit qu’il se sentait bien."

En 2020, Ousmane Dembélé a aussi subi cette opération juste après son transfert de Dortmund au FC Barcelone. La faute à une reprise trop rapide de la compétition, après une première alerte quelques semaines plus tôt, sans doute parce que le Barça voulait utiliser le plus vite possible sa recrue à 135 millions d’euros. Le Français a alors manqué cinq mois de compétition, mais a ensuite souffert chaque saison d’une nouvelle blessure à la cuisse.

Soyons toutefois plus optimistes pour De Bruyne. L’opération vise à éviter une nouvelle rechute afin de le préparer pour le début de l’année 2024 avec évidemment le grand objectif de l’Euro en Allemagne.

Quelles conséquences pour City ?

Forcément, perdre le meilleur milieu offensif de Premier League sera préjudiciable. "La blessure de Kevin est un coup dur, une grosse perte, admet Guardiola. Il a des qualités spécifiques. Le perdre pendant longtemps, c’est vraiment difficile pour nous. Nous avons des alternatives avec des joueurs talentueux, mais Kevin est irremplaçable. S’il y a une blessure, c’est une opportunité pour un autre joueur et je suis sûr qu’il la saisira."

Manchester City devrait toutefois accélérer le recrutement de Lucas Paqueta, cité avec instance, ou même celui de Jérémy Doku (voir par ailleurs) pour permettre à Bernardo Silva d’évoluer davantage dans l’axe. "Il est l’un des joueurs les plus importants du club et il va beaucoup nous manquer, a commenté de son côté son coéquipier Rodri. Nous allons essayer de le soutenir dans ces moments. Personne ne veut de blessures. Je l’ai vu l’autre jour et il était positif. C’est un joueur expérimenté, il sait qu’il doit récupérer."

Quelles alternatives pour les Diables ?

La frustration doit être grande chez Domenico Tedesco, qui n’a pu utiliser son nouveau capitaine que lors de son premier rassemblement. Élément central du schéma initial en 4-2-3-1, KDB ne possède pas de vraie doublure capable d’apporter autant de créativité. L’utilisation de Yannick Carrasco dans l’axe face à l’Autriche n’a pas vraiment convaincu le sélectionneur qui devrait songer à une alternative.

On pourrait imaginer voir un milieu central habituellement moins offensif – comme Tielemans ou Onana – être utilisé un cran plus haut. Une autre idée serait de décaler Leandro Trossard ou Mike Trésor dans l’axe, comme ils l’ont déjà fait en club. Il ne serait pas non plus impossible que Thorgan Hazard et sa polyvalence soient à nouveau convoqués dans cette optique, malgré son faible temps de jeu à Dortmund.