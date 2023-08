Charleroi - Standard : un point, des interrogations

Ajoutez à ces tâtonnements l’enjeu du match, la peur de perdre, et cela peut partiellement expliquer ce petit match, pas franchement grandi par les énervements des dernières minutes, les longues hésitations du VAR et les deux exclusions. "Beaucoup d’intensité mais peu de jeu", résumait Carl Hoefkens, pendant que Felice Mazzù estimait que "si une équipe méritait de gagner, c’était nous".

Les deux entraîneurs sont rentrés chez eux avec un point chacun, mais lestés d’interrogations.

Pauvreté offensive

Les quarante-cinq premières minutes avaient pourtant confirmé la tendance observée lors des deux premières journées de championnat: Charleroi est un peu plus avancé collectivement que ce Standard extrêmement pauvre dans le jeu. Son pressing et ses intentions étaient autrement plus positives que la semaine dernière au Cercle Bruges. Mais le manque d’automatismes offensifs est flagrant. La connexion Badji - Dabbagh est nouvelle et nécessite du temps. Une denrée rare dans le football, surtout avec deux points sur neuf.

Derrière, la hiérarchie des trois défenseurs centraux apparaît un peu floue. Marcq a certes immédiatement retrouvé sa place après sa blessure, mais Andreou - qui a traîné son spleen le long de la touche - s’est retrouvé déclassé puisque Mazzù a appelé Bager à la mi-temps pour suppléer Knezevic, touché au genou. Aussi, on verra dans les prochaines semaines si Boukamir payera son erreur d’appréciation sur le but liégeois.

Mazzù et ses joueurs ont préféré retenir le positif. Dont cette capacité de réaction après avoir été mené. Cette fameuse mentalité qui leur a permis, bon gré mal gré, d’engranger un point qu’ils méritaient certainement. Et qui nécessitera un lendemain.

Hoefkens passe à trois

Côté Standard, on ne peut pas franchement affirmer que le changement de système opéré par Carl Hoefkens, et apparemment apprécie par ses joueurs, a marqué un tournant.

Son équipe a ouvert le score contre le cours du jeu (0,17 expected goal en première période), en profitant qu’une reconversion offensive ponctuée par Dragus. Le premier but de la saison pour des Rouches qui ont reculé au fil des minutes et qui ont fini par céder en fin de match sur un penalty concédé par Ngoy, exclu dans la foulée. "On n’a pas assez conservé le ballon en deuxième mi-temps, c’est un axe de travail pour nous", a commenté le coach liégeois.

Il en reste bien d’autres.