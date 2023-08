Lynen tout proche de Brême : encore un départ en vue

Après Teuma, Boniface, Van Der Heyden, Kandouss, El Azzouzi ou encore Adingra et Vertessen, l’Union s’apprête à perdre un nouvel élément clé puisque Senne Lynen (24) est en passe de signer au Werder Brême, chez qui il passait les tests physiques et médicaux d’usage, ce lundi. Les deux clubs discutent encore, mais un accord semble en vue. Puisqu’il ne reste plus qu’un an de contrat à Lynen, l’Union devait soit le prolonger, soit accepter un transfert cet été, sous peine de le voir signer gratuitement ailleurs dès janvier. Lynen, à l’Union depuis 2020, était dans le viseur du club allemand depuis un moment et avait envie de passer un cap dans sa carrière, pour tenter l’aventure dans un championnat plus relevé.