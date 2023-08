Kopecky à nouveau en quête d’or

Chez les femmes, la course aux points se dispute sur 25 kilomètres (cent tours de 250 mètres), pour 40 kilomètres aux hommes. Son principe est simple, tous les dix tours, un sprint attribue aux quatre premiers respectivement 5, 3, 2 et 1 point. Lors du dernier sprint, ces points sont doublés : 10, 6, 4 et 2 points.

Mais comme l’épreuve reste d’abord une course, chaque concurrent qui prend un tour d’avance à ses adversaires obtient vingt points supplémentaires. Au terme de la course, la ou le gagnant est celui qui a le plus de points.

La deuxième et maillot vert du Tour de France a débuté en force ces Mondiaux écossais où elle ne visera pas moins de quatre titres différents, trois sur la piste (celui de l’élimination, déjà en poche, ainsi que ceux de la course aux points ce mardi et de l’omnium, le surlendemain) et, bien sûr, dimanche prochain, celui de l’épreuve sur route qui lui avait échappé de peu l’an passé en Australie.

Comme l’élimination, la course aux points, n’est pas une discipline olympique, contrairement à l’omnium ou à l’américaine. C’est par contre l’épreuve préférée de la championne anversoise qui en a déjà conquis le titre mondial, il y a deux ans, à Roubaix, usant tout à la fois de son sens tactique et de sa vélocité.

"Je vais démarrer avec un énorme drapeau rouge virtuel sur mon casque", disait-elle dimanche soir. "Tout le monde va me regarder et vouloir se retrouver dans ma roue, donc ce ne sera certainement pas facile, mais je vais donner le meilleur de moi-même."

Plus tard dans la soirée, le tandem constitué de Robbe Ghys et Lindsay De Vylder disputera la finale de l’américaine messieurs avec l’espoir de conquérir une médaille.