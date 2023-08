Choc wallon: quelle atmosphère en tribunes ?

Une absolue nécessité, selon son Cabinet, pour bannir les hooligans, les engins pyrotechniques, et assurer la sécurité de tous dans les stades. Mais cette loi est perçue comme un passage en force, voire une trahison, par le mouvement ultra, dès lors qu’une réunion de concertation au caractère inédit par l’éventail des participants réunis (politiques, Pro League et associations de supporters tous clubs confondus), tenue fin 2021, avait entrouvert la porte à une utilisation encadrée de ces objets ardents. En réalité, la Ministre n’y croit pas. Elle persiste et signe: il est temps d’agir. D’éradiquer la pyrotechnie. Et de sanctionner plus durement.

Hypocrisie générale et tolérance zéro

Lors de ces échanges, une phase de tests - comme celle à l’étude en France - avait pourtant été évoquée. Une manière d’essayer de sécuriser les tribunes, d’encadrer la pyrotechnie, de contenter toutes les parties, et, surtout, de mettre un terme à l’hypocrisie générale quant à ces engins reconnus comme éléments de "spectacle", de supportérisme et de folklore lorsqu’ils ne sont pas sauvagement et dangereusement utilisés.

La volonté ministérielle de réviser la loi football de 1998 a vraisemblablement rapidement balayé les discussions entamées. Verlinden a activé son plan "Ensemble pour un football sûr" basé sur trois axes: "des sanctions plus sévères, des contrôles d’accès renforcés et une plus grande responsabilité des clubs".

Une tolérance zéro qui accentue donc la responsabilité de clubs (souvent cochons payeurs) pourtant démunis face à l’impuissance policière (les autorités admettent être rarement en mesure d’identifier les fauteurs de troubles) et les faibles pouvoirs accordés à des stewards si peu rémunérés (on parle d’environ 35€ par match pour 6 à 7 heures sur place) au regard des risques potentiellement encourus.

Quoi qu’il en soit, la décision passe mal auprès du mouvement ultra, au RCSC comme ailleurs. Il se chuchote qu’une action commune est à l’étude et il ne serait pas étonnant d’observer des craquages sauvages dans certains stades du pays.

Magnette prêt à se porter garant

En attendant, à Charleroi, tandis que la direction est tiraillée entre le soutien à ses supporters et le respect strict de la loi, le bourgmestre Paul Magnette (PS) a proposé une alternative pour laquelle il s’est porté garant: qu’une partie des animations se déroulent sur le terrain, au pied de la T4. Les Storm Ultras ont refusé: "Débrouillez-vous ! Les animations et autres joyeusetés destinées à acter une nouvelle saison sont gelées jusqu’à nouvel ordre".

Bref, alors que l’enjeu sportif sera brûlant sur le terrain, l’atmosphère en tribune s’annonce incertaine.