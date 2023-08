Roger Federer évoque sa nouvelle vie : “Heureux et soulagé de prendre ma retraite”

“La vie sans tennis, sans les fans et sans la programmation qui a monopolisé ma vie pendant 25 ans, était quelque chose que je n’imaginais pas et je ne savais pas comment j’allais gérer cela. Pendant longtemps, j’ai essayé de revenir sur les courts, de me donner une autre chance et de quitter le tennis sans problèmes physiques, mais ce n’était pas faisable.”

Cette rupture entre deux façons différentes de vivre, le Maestro a eu l’occasion de s’y préparer. “Le bon et le mauvais côté du Covid mais aussi de mon opération du genou, c’est que tout a ralenti ces trois dernières années. Je ne suis pas devenu retraité du tennis de haut niveau de manière brutale, comme si l’arrêt venait après avoir joué 100 matchs et puis d’un coup c’était la fin de tout. Au final, je me suis senti soulagé, je pense, et heureux de prendre ma retraite. À la Laver Cup lors de ma dernière sortie, j’étais entouré de mes plus grands rivaux, et il y avait ma famille et mes amis. Pour moi, c’était comme si je comprenais que j’allais bien et que je n’avais plus besoin de continuer à me battre.”

Présent à Wimbledon cette année dans la loge royale pour assister à des rencontres, le Bâlois n’a pas souffert de nostalgie et a accepté son nouveau statut : “Mon père m’a demandé tout bas si je ne préférais pas jouer sur le terrain au lieu d’être assis à regarder. Ma réponse a été claire, je suis content de regarder et d’apprécier le spectacle.”

Riche retraité, Federer profite maintenant pleinement de la vie et de ses proches. “J’ai commencé à faire des voyages plus amusants avec ma famille. J’ai emmené mes enfants au Lesotho pour un voyage lié à ma fondation en Afrique. Nous sommes allés au Met Gala à New York. J’ai aussi réalisé un voyage sur l’Orient Express avec mes parents, ce qui n’était pas réalisable quand j’étais joueur car cela m’éloignait trop de temps loin des terrains.”

Quelle sera la prochaine étape du parcours de Federer ? Seul lui le sait.