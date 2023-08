Plus faible coefficient, attaquant proche de l’Union et match à Genève : voici le FC Lugano, adversaire de l’Union en barrage d’Europa League

Le FC Lugano est en tout cas l’équipe qui avait le plus faible coefficient UEFA de tous les adversaires potentiels de l’Union. L’équipe a terminé le dernier championnat suisse à la troisième position tout en perdant en finale de la Coupe de Suisse. Il y a tout juste un an, Lugano avait participé aux barrages de la Conference League mais sans parvenir à se qualifier.

guillement Amoura est un des profils de notre liste."

Amoura ciblé

Le nom de cette équipe a récemment été lié à l’actualité de l’Union puisque la direction bruxelloise s’intéresse à Mohamed Amoura, attaquant de Lugano, depuis plusieurs semaines. Avant-centre de 23 ans, l’international algérien a marqué un but et réussi une passe décisive sans être titulaire dans aucun des trois premiers matchs de championnat. “C’est un des profils de notre liste, commente Philippe Bormans. Mais il y en a d’autres…” L’ancien club de Stéphane Demol n’a pour le reste aucun nom connu dans son effectif. L’attaquant slovène Zan Celar, passé par l’AS Rome, a la valeur marchande la plus élevée (4 millions d’euros) devant Ignacio Alisea (3,5 millions d’euros) et Lukas Mai (2 millions d’euros, formé au Bayern Munich).

guillement C'est difficile à dire si nous jouerons la phase de poules à Anderlecht ou non."

La bonne nouvelle est que l’Union connaît déjà son adversaire. Toutes les autres équipes du Pot 1 dans lequel était versée l’Union devront en effet attendre le résultat d’un duel aller-retour entre deux clubs pour savoir contre qui ils joueront. L’autre information positive est que les supporters de l’Union auront un réel déplacement européen à se mettre sous la dent eux qui auraient pu affronter… le Racing Genk. “Cela n’aurait pas été le tirage le plus sexy et pas idéal pour le football belge, sourit Bormans. En termes d’organisation, cela change tout de déjà connaître notre adversaire. C’est juste dommage de jouer le match aller à domicile et le match retour chez eux. Je ne connais que peu de choses sur Lugano. La ville a l’air belle… mais ce n’est de toute façon pas là-bas qu’on jouera.”

Si la manche aller aura lieu au Lotto Park, dans le stade d’Anderlecht, le retour se jouera dans le stade de Genève… à plus de 350 kilomètres de l’antre de Lugano. La direction de l’Union ne sait toutefois pas encore où le club jouera la phase de poules d’Europa League, ou de Conference League en cas de défaite face à Lugano. “Nous sommes encore en négociations, c’est difficile à dire avec certitude si nous jouerons à Anderlecht ou non.”