Les Ultras privés de tifo : quelle atmosphère dimanche au Mambourg pour le choc wallon entre Charleroi et le Standard ?

Étonnant, et drastique, dès lors qu’une réunion de concertation au caractère inédit par le panel de ses participants (politique, Pro League et associations de supporters tous clubs confondus), tenue fin 2021, avait entrouvert la porte à une utilisation encadrée de ces engins ardents.

Hypocrisie générale et tolérance zéro

Il avait entre autres été évoqué qu’une phase de tests soit observée, à l’image de ce qui est à l’étude en France. Une manière d’essayer de sécuriser tant que possible les tribunes, de contenter toutes les parties, et surtout de mettre un terme à l’hypocrisie générale quant à la pyrotechnie dans les stades, reconnue comme élément de spectacle, de supportérisme et de folklore lorsqu’elle n’est pas sauvagement et dangereusement pratiquée.

La volonté ministérielle de réviser la loi football de 1998 a visiblement prévalu sur les discussions entamées. Verlinden, dont le cabinet n’a pas donné suite à notre sollicitation ce lundi, semble être passée en force, décidée à activer son plan d’actions axé sur “des sanctions plus sévères, des contrôles d’accès renforcés et une plus grande responsabilité des clubs. ”

Une tolérance zéro qui accentue la responsabilité des clubs, cochons payeurs, et démunis face à l’impuissance policière de contrôler et sanctionner ce qui doit l’être. Et qui passe franchement mal auprès du mouvement ultra, au RCSC comme ailleurs.

Magnette prêt à se porter garant

En attendant, à Charleroi, tandis que la direction est tiraillée entre le soutien à ses supporters et le respect législatif, le bourgmestre PS Paul Magnette a proposé une alternative pour laquelle il s’est porté garant : permettre le déploiement du tifo sur la pelouse, avant le match. Les Storm Ultras ont refusé : “Débrouillez-vous ! Les animations et autres joyeusetés destinées à acter une nouvelle saison sont gelées jusqu’à nouvel ordre”.

Bref, alors que l’enjeu sportif sera brûlant sur le terrain, l’atmosphère en tribune s’annonce incertaine.