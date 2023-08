Thibaut Ramaekers, le vice-champion d'Europe de karting qui rêve d’imiter Stoffel Vandoorne

En 2023, le petit blondinet de 13 ans a pris une dimension sur laquelle il était impossible de parier il y a huit ans, lors de ses premiers tours de roue au volant d’un mini-kart. “Tout a commencé en 2015 sur le tracé de Mariembourg”, se souvient le jeune habitant de Seloignes. “Mon papa et mon tonton ont roulé en endurance étant plus jeunes et ils m’ont proposé d’essayer. Inutile de dire que j’ai tout de suite accroché. Mais il faut dire que j’étais déjà passionné par les voitures : à la maison, je construisais des circuits pour mes petites voitures.”

Deux ans plus tard, “Tbo” dispute ses premières courses en Mini. Il apprend et progresse jusqu’à devenir champion de Belgique de la classe en 2020. Un premier coup d’éclat avant de passer chez les Juniors, où il termine à la 3e puis à la 2e place du championnat Benelux les deux années suivantes. Mais ce n’est pas tout ! En parallèle, il commence à se distinguer sur la scène internationale. De quoi lui permettre d’intégrer la structure de Dino Chiesa (NDLR : Kart Republic), qui a joué un rôle clé dans le développement de pilotes comme Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Nyck De Vries ou Lance Stroll.

Des rêves plein la tête et les pieds sur terre

Depuis ses débuts, Thibaut ne cesse de monter en puissance. Poli, humble et respectueux, celui qui paraît aussi timide de l’extérieur est un bosseur et un véritable tueur une fois la visière du casque abaissée. “J’adore la pression et l’adrénaline de la compétition”, confie-t-il. “J’aime aussi rechercher le réglage parfait qui me permettra de faire la différence en course. Cela demande beaucoup de précision et de travail, mais je me sens bien dans cet environnement. Le karting de haut niveau me procure des émotions que je ne retrouve nulle part ailleurs.”

Épanoui dans sa passion, le pensionnaire du RACB National Team ne manque forcément pas d’ambitions. Il se permet aussi de rêver un peu. “J’aimerais devenir pilote professionnel”, affirme-t-il. “Stoffel Vandoorne m’inspire beaucoup et j’ai longtemps admiré Sebastian Vettel durant sa carrière. Mon rêve, ce serait de piloter en F1 ou de participer à une épreuve mythique comme les 24 Heures du Mans.”

Amateur également de tennis, de basket et de sorties entre amis et famille, le jeune talent reste toutefois les pieds sur terre : il sait qu’il y a beaucoup d’appelés et peu d’élus pour un poste chez un constructeur. Encouragé par ses parents, l’élève du Collège Saint-Joseph de Chimay veille donc aussi à réussir à l’école. “Je viens de finir ma deuxième secondaire et je m’apprête à rentrer en troisième avec l’option sciences”, précise-t-il. “J’aime aussi les mathématiques pour l’instant. Si l’aventure en sport automobile s’arrête, j’ai l’objectif de reprendre avec mes sœurs et mes cousines l’entreprise familiale de construction. J’ai maintenant le privilège de pratiquer un sport onéreux, mais je sais aussi que cela peut s’arrêter un jour.”

Le Championnat du Monde en point de mire

En attendant de voir ce que lui réserve l’avenir, Thibaut Ramaekers se concentre sur la suite de saison. Au menu notamment, la IAME Series Benelux et Euro Series à Genk, la dernière manche de la Champions of the Future Euro Series et, surtout, le Championnat du Monde OK-Junior, programmé du 5 au 8 octobre à Franciacorta, en Italie. “C’est l’un des plus grands rendez-vous de l’année et j’espère décrocher un résultat aussi bon qu’au Championnat d’Europe”, annonce-t-il. “L’épreuve se déroule sur un tracé que j’apprécie particulièrement, ce qui est toujours un plus. Après, je ne m’avance pas de trop, car je sais que le chemin est très long pour arriver à gagner la finale. Une seule chose est sûre : comptez sur moi pour tout donner”, conclut Thibaut avec la simplicité et la convivialité qui le caractérisent.