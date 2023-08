Nikiforov, battu et blessé en quart des Masters de judo : "La prochaine fois, la victoire sera pour moi"

"J'étais bien dans l'ensemble, mais j'aurais peut-être pu être un peu plus entreprenant", a-t-il confié à Belga au moment de faire le bilan. "Je connais bien Sulamanidze. C'est un combattant très fort. J'aurais peut-être dû être un peu plus agressif. La prochaine fois, la victoire sera pour moi. Malheureusement, je me blesse lors de ce combat et je n'ai pas été en mesure de poursuivre la compétition."

D'après les premières constatations, il semblerait que l'articulation de l'épaule soit touchée. Des examens complémentaires, sans doute effectués en Belgique, permettront d'en savoir plus sur la nature exacte de la lésion. Toma Nikiforov, toutefois, ne compte pas se laisser abattre par ce coup du sort.

"Je vais soigner mon épaule et voir ensuite à quelles compétitions je serai en mesure de participer", a poursuivi le Bruxellois, qui n'a pas réagi à l'annonce du départ de son coach, Damiano Martinuzzi. "Je fais toujours partie du top mondial, mais j'en veux évidemment plus. On va s'entraîner dur et intelligemment jusqu'aux Jeux Olympiques pour que la suite soit encore meilleure", a-t-il conclu.