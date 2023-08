Ce dimanche avaient lieu les championnats du monde sur route, du côté de Glasgow. Et au lendemain de la discussion par médias interposés entre le papa de Remco Evenepoel et Patrick Lefevere, c’est finalement Mathieu Van Der Poel qui s’est brillamment imposé en solitaire. Le Néerlandais a attaqué à 22km de l’arrivée et malgré une chute dans le final, a finalement pu savourer son premier titre mondial (sur route) devant Wout Van Aert, deuxième, et Tadej Pogacar.

Chez les dames, Lotte Kopecky confirme son excellente forme en confirmant pour la deuxième année consécutive son titre de championne du monde de la course par élimination, après avoir devancé sa dernière rivale en course, la Française Valentine Fortin. L’Américaine Jennifer Valente a décroché le bronze.

Football

Jupiler Pro League

En ouverture de la deuxième journée de Jupiler Pro League, le Standard de Liège a trébuché pour la deuxième fois de rang, cette fois à domicile, face à une superbe équipe de l’Union. Si les Unionistes se sont fait peur en ne plantant pas une deuxième rose, l’équipe de Blessin a tout de même dominé l’ensemble de la rencontre.

Au lendemain de ce match, une pluie de résultats surprises s’est abattue sur le royaume. Eupen est allé s’imposer à Genk pour la première fois de son histoire, le Cercle a facilement écarté une équipe de Charleroi amorphe, le RWDM s’est imposé 1-2 sur le terrain d’Oud-Heverlee Louvain et a été arracher les trois premiers points de la saison.

Enfin ce dimanche, Anderlecht a fait preuve d’énormément d’abnégation afin de s’imposer à domicile face au tenant du titre l’Antwerp Commentaire : bonne stat pour Anderlecht, Dolberg n’a jamais raté un penalty. De son côté, La Gantoise peut remercier son gardien Davy Roef, qui a stoppé un penalty à la 95e alors que le score était de 0-1 pour son équipe face à Malines.

Enfin, Bruges s’est imposé sur le plus petit écart à Westerlo par l’entremise, une nouvelle fois, de Thiago.

Diables rouges

En Angleterre, Arsenal et Manchester City s’affrontaient dans le cadre de la Community Shield, avec Trossard et De Bruyne sur le banc. Mais montés tous les deux en cours de jeu, ils se sont montrés déterminants avec, dans un premier temps, un assist pour le meneur de jeu des Citizens.

Et alors qu’on se dirigeait vers une victoire de l’équipe de Pep Guardiola, Leandro Trossard est parvenu à dévier le cuir dans les buts à la toute dernière seconde de jeu et ainsi offrir une séance de tirs au but. Séance durant laquelle “KDB” va rater son essai, au contraire de son partenaire chez les Diables, qui va finalement remporter le trophée.

+ LIRE AUSSI | Après l’incident du brassard avec les Diables rouges, Thibaut Courtois assure vouloir “gagner un titre mondial avec la Belgique”

+ LIRE AUSSI | Gianluigi Buffon rejoint l’encadrement de l’équipe nationale italienne : “C’est un grand jour pour la Nazionale”

Tennis

L’Argentin Sebastian Baez, 72e joueur mondial, a remporté le tournoi de tennis ATP 250 de Kitzbühel, épreuve sur terre battue dotée de 562.815 euros après sa victoire sur l’Autrichien Dominic Thiem (ATP 116) en finale, Il s’est imposé 6-3, 6-1 en 1 heure et 20 minutes de jeu face au vainqueur d’un Grand Chelem et local du tournoi.

Moteurs

En rallye, Thierry Neuville est parvenu à vaincre la malédiction de la Finlande en arrachant son premier podium là-bas en plus de 10 ans d’essai. Le Belge de chez Hyundai a terminé à la deuxième position, derrière l’intouchable Elfyn Evans, et reprend de précieux points sur Kalle Rovanpera, qui a dû abandonner après une grosse sortie de route.

+ LIRE AUSSI | MotoGP : Alex Marquez gagne le sprint en Grande-Bretagne

+ LIRE AUSSI | Thibaut Ramaekers, le vice-champion d’Europe de karting qui rêve d’imiter Stoffel Vandoorne

Judo

Lors des Masters à Budapest, Matthias Casse a remporté le Masters dans sa catégorie (-81kg) pour la deuxième fois de sa carrière en s’imposant assez facilement en finale face au Brésilien Schimidt.