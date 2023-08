"Pour gagner, il faudra battre les Belges"

Quelques heures plus tard, après une sieste qu’on devinait à son visage, le Brabançon a pris place devant la presse. Et il a comme à son habitude empilé les punchlines.

Remco, on vous a vu réaliser deux tours du circuit local ce matin. Quel est votre avis dessus ?

C’est très technique. On pourrait presque parler d’un parcours de Formule 1 ou de Moto GP (sourire). Il y a des virages, des montées, des descentes, des relances. Ces virages, que tout le monde voudra prendre le plus vite possible, vont étirer le peloton. On va monter haut dans le lactique par moments. Le parcours est également étroit à certains endroits, surtout lorsque les barrières sont placées à l’intérieur de la route et pas sur le trottoir. Cela fait perdre encore 30 centimètres de largeur. Il faudra aussi tenir compte de cela.

La première partie de course, avant le circuit, peut-elle avoir une influence ?

Je ne pense pas. C’est trop loin de l’arrivée. Lors de l’ascension de Crow Road (6 km à moins de 5% de moyenne), nous aurons fait une petite centaine de kilomètres. C’est tôt. Je pense qu’il y aura déjà une échappée de formée et que le peloton va contrôler la course. Par contre, dans la partie juste avant l’entrée sur le circuit, ce sera déjà la bagarre pour arriver en meilleure position dans les rues de Glasgow.

L’an passé, vous avez gagné en solo en Australie. Un tel scénario pourrait-il se reproduire ?

Pourquoi pas, un solo est possible sur tous les parcours. Mais je serai peut-être marqué à la culotte, donc la présence de Wout (van Aert) et Jasper (Philipsen) est importante. C’est très précieux de pouvoir compter sur trois atouts. Wout roule toujours très bien et Jasper vient de remporter mille étapes (sic) sur le Tour de France.

Vous en parlez: la Belgique compte trois leaders qui sont trois des meilleurs coureurs du monde. Comment gérer cela ?

Je pense qu’il faut simplement être content. Beaucoup d’équipes n’ont pas la chance de pouvoir jouer des cartes différentes, mais, nous, oui. C’est à la fois une force et une motivation. Si on roule ensemble, on peut faire de belles choses.

L’an passé à Wollongong, l’équipe belge comptait deux leaders: vous et van Aert. Et elle a gagné. Cela a renforcé la cohésion ?

Bien sûr. On ajoute désormais Jasper (Philipsen) à l’équation et on a vu à Paris-Roubaix qu’il avait les capacités pour répondre présent dans le final d’une course longue et difficile. Pour lui, je pense qu’il n’y a toutefois qu’une seule solution: si on est à l’arrivée avec un petit groupe, on jouera sa carte. Mais il y a encore deux côtes dans le final. Pour Wout et moi, une course ouverte qui part de loin serait plus favorable. Dans tous les cas, il faudra être patient et avoir une bonne lecture de la course. On a l’habitude de rouler l’un contre l’autre, mais il va falloir se comprendre, car on aura besoin les uns des autres.

Avec un tel potentiel, les autres équipes doivent avoir peur de la Belgique, non ?

J’espère ! Si j’étais français ou néerlandais, c’est clair que j’aurais peur des Belges. Et pas seulement à cause des leaders, mais on a aussi des coureurs comme Lampaert, Van Hooydonck ou Benoot qui sont impressionnants. Nous sommes la nation la plus forte. Si une équipe parvient à nous battre, elle aura beaucoup de chance de gagner la course. J’ai l’impression que c’est comme cela que les choses vont s’écrire cette année.

Vous avez parlé des équipiers: grâce à votre victoire l’an passé, la Belgique compte neuf hommes alors que les autres grandes nations en ont huit. C’est important ?

Oui, surtout sur un parcours comme celui-ci ! Si on a des problèmes à un moment donné, on a un gars de plus pour faire le boulot. J’espère qu’on ne se retrouvera pas en situation délicate, mais se présenter sur la ligne à neuf, ça envoie déjà un message aux autres équipes dès le départ.

Mais les autres pays pourraient dire: “Les Belges sont plus nombreux, ils doivent rouler.”

Pas de problème pour cela. On doit juste faire attention à rester devant au moment d’entrer dans le circuit et garder nos positions. Être dans les 20 premières positions est un grand avantage par rapport au dernier coureur du peloton.

Dès votre arrivée en Écosse, mercredi, vous êtes allé reconnaître le chrono. Faut-il en déduire que c’est votre objectif principal de ces championnats du monde ?

Pour être honnête, je ne savais même pas que j’étais sur les routes du contre-la-montre. J’ai simplement effectué un parcours proche de l’hôtel. Mais je dois être honnête: si je dois choisir entre la course en ligne, que j’ai déjà gagnée, et le contre-la-montre, je choisis le chrono. Le parcours me plaît plus que celui de la route. Il faudra bien gérer la fatigue de la course de dimanche, car on aura plus de sept heures dans les jambes, avec Wout. Mais si Wout gagne dimanche et que je gagne vendredi, je serai très content.

On se trompe si on vous dit que vous êtes incroyablement détendu ? C’est le fait de savoir que vous porterez le maillot de champion de Belgique en cas de non-victoire dimanche qui vous rassure ?

Il est vrai que cela m’enlève un peu de pression. J’ai toutes les raisons d’être calme et ne pas perdre d’énergie avec du stress. Mais ce n’est pas pour cela que je vais prendre le départ de la course de dimanche sans ambition. Une fois que j’ai le dossard sur le dos, je ne pense plus à ça et je veux juste voir gagner l’équipe, quel que soit le scénario.

Si vous devez abandonner le maillot arc-en-ciel, quel sera votre plus beau souvenir de votre année en champion ?

Mes trois victoires sur les courses d’un jour, tout en blanc: Liège-Bastogne-Liège, le championnat de Belgique sur route et la Clasica San Sebastian. C’est un peu dommage de n’avoir pu porter le maillot que durant dix mois, à cause du calendrier, car il y a encore de belles courses en août. Mais bon, c’était une année vraiment spéciale et la bande sur la manche ne partira jamais. Quoi qu’il se passe ce dimanche.