"Ce n’était pas nous, ce soir"

"Ce que j’ai vu, c’est qu’on est dans de bonnes positions, mais que veut-on après ? Faire les bons choix aux bons moments. Parce que l’Union SG est une bonne équipe, qui a bien fait le pressing et nous pousse à faire les mauvais choix, en profite, poursuit l’entraîneur rouche. Ils sont plus physiques que nous. Mais on n’a pas été assez méchant dans les duels. On doit grandir dans ces petits détails qui sont très importants en fait. J’ai dit qu’on a une jeune équipe, mais on doit vouloir progresser à ce niveau tous les jours. Grandir. Ce n’est pas en nonante minutes comme ça que ça va changer."

Et le coach liégeois de lancer un appel du pied à de l’unité malgré ce mauvais début.

"C’est dur maintenant. C’est peut-être aussi une bonne chose à laquelle on doit réfléchir. Pour la direction, tout le monde, ce sera crucial. Je reste confiant pour le top 6 au vu de ce que je vois à l’entraînement. Le groupe est encore jeune. La préparation est encore longue. Il reste du temps. On doit le faire tous ensemble, avec les supporters. Tout le monde doit regarder dans la même direction : staff, supporters, CEO. Comment on va réagir, c’est ça le plus important pour moi maintenant."