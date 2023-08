Genk éliminé par le Servette: impardonnable !

À défaut de pouvoir s’en réjouir totalement, on se disait que les Limbourgeois avaient fait le plus dur grâce au penalty converti par Tresor suite à une faute bête de Mazikou sur Cuesta. Mais... L’égalisation de Cognat sur un coup franc devenu dangereux à cause de la déviation malencontreuse de Cuesta a renforcé ce doute. Jusqu’à ce que la stratégie déployée par Wouter Vrancken d’exploiter ses flancs, la qualité de centre de ses ailiers et la puissance physique d’Orokodare fasse la différence cinq minutes après la pause (2-1). La suite a ressemblé à un mauvais scénario d’une soirée sans réussite (2-2 à la 63e par Bedia) et le reste appartient à un cauchemar. Genève a réussi toutes ses tentatives lors de la séance des tirs au but pendant que Hrosovsky et Arokodare ont tiré le leur comme des diablotins.

Ce jeudi matin au réveil, la réalité sera pourtant là. Genk dit adieu à ses rêves de Ligue des champions dès le 2e tour préliminaire. Et comme si cela ne suffisait pas, il faudra se farcir l’Olympiacos pour espérer disputer le barrage d’Europa League.