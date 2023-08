Un circuit exigeant et technique : quel est le parcours des championnats du monde de cyclisme 2023 à Glasgow ?

Comme le veut la coutume, ce championnat du monde sera divisé en deux parties : la première se disputera “en ligne”, entre Edimbourg et Glasgow pour 120 premiers kilomètres qui comprendront notamment deux ascensions assez longues, juste avant l’entrée sur le circuit final : une première de 4,4 kilomètres à 3,4 % et une seconde de 5,2 kilomètres à 4,2 %. On est loin des cols du Tour de France mais ces bosses contribueront à fatiguer le peloton.

49 virages à angles droits : un circuit final très technique

L’entrée sur le circuit final se fera à 151 kilomètres de l’arrivée. Les coureurs devront donc faire dix fois et demi ce circuit urbain, tracé dans le centre de Glasgow. Long de 14,3 kilomètres, ce circuit compte 164 mètres de dénivelé positif répartis essentiellement entre sept petites bosses : la St Vincent Street (565 mètres à 5 %, passage à 9,2 %), Gillmorehill (230m à 4,3 %), University Avenue (250m à 5,9 %), Great George Street (325m à 7,6 %, passage à 11 %), Kelvingrove park (400m à 6,2 %), Scott Street (150m à 13 %) et Montrose Street (160m à 13 %). Le sommet de cette dernière est situé à seulement 1,4km de l’arrivée.

Des ascensions très courtes, peu comparables à ce que l’on retrouve dans les différentes classiques du printemps. Elles sont même plus courtes que celles qui ont permis à Julian Alaphilippe de s’échapper dans les rues de Louvain, lors du Mondial 2021. Mais certains passages très raides pèseront forcément dans les jambes, tout comme la répétition des efforts et les nombreuses relances. Car ce circuit contient pas moins de 49 virages à angles droits ! La moyenne est vite calculée : le peloton changera de direction tous les 290 mètres ! Gare à ceux qui traineront en queue de groupe et verront l’élastique se tendre un peu plus à chaque virage, sans jamais vraiment pouvoir remonter…

Avec 49 virages à angles droits, le circuit de Glasgow est très technique. ©Veloviewer

La pluie pour couronner le tout ?

Puisque la course se déroule en Ecosse, il serait surprenant que les coureurs échappent à la pluie. Les conditions météorologiques pourraient se rapprocher de celles qui ont sacré Mads Pedersen à Harrogate en 2019.

À l’heure d’écrire ces lignes, les différents modèles météo promettent des averses durant toute la journée de dimanche. Ce qui rendra forcément la course un peu plus chaotique et chacun des 49 virages du circuit final un peu plus dangereux. Un passage dans une rue piétonne aux petits pavés de ville pourrait également provoquer quelques glissades et surtout beaucoup de tension dans le peloton. Vous l’aurez compris : être le plus fort ce dimanche ne suffira pas pour s’emparer du maillot arc-en-ciel, il faudra également être adroit sur le vélo et être capable de faire la course en tête de peloton pour éviter toute mésaventure.

Plus dur que Louvain, moins que Wollongong

Si l’on prend la course dans son ensemble, les coureurs auront 2880 mètres de dénivelé positif à avaler sur 272 kilomètres de course. C’est beaucoup moins qu’en Australie l’année dernière (4000 mètres de dénivelé positif) mais un peu plus qu’à Louvain en 2021 (2240 mètres) où Alaphilippe avait pourtant réussi à faire exploser la course sur le circuit final.

La technicité du parcours de Glasgow, les nombreuses relances et l’importance de courir à l’avant poussent certains experts à comparer ce circuit final à un effort de type cyclo-cross. Le champion du monde 2023 devra être capable de digérer la succession d’efforts courts et intenses, ce qui nous rappelle que Mathieu van der Poel et Wout van Aert sont les principaux favoris pour la succession de Remco Evenepoel. Les deux hommes avaient d’ailleurs pris les médailles d’argent et de bronze lors des championnats d’Europe de 2018, dans cette même ville (mais sur un circuit moins exigeant), derrière Matteo Trentin.