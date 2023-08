Tour de l’Ain : l’Australien Michael Storer chute en plein sprint, Cepeda s’impose (VIDEO)

Le col de Portes était au programme du peloton du Tour de l’Ain, ce mardi. Ce qui a aiguisé l’appétit de la formation EF Education-First, qui a pris la course à son compte pour propulser Cepeda et Carthy dans la bonne échappée, à 20 kilomètres du but. Accompagnés de Storer et Elissonde, les deux hommes allaient parvenir à se débarrasser du Français pour aborder la dernière descente en supériorité numérique.