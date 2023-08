Tennis : Wickmayer poursuit sur sa lancée à Prague, Goffin qualifié pour le 2e tour à Saint-Marin

De retour dans le top-100 mondial après sa demi-finale la semaine passée à Varsovie, où elle a aussi remporté le double, Wickmayer rencontrait des problèmes avec son service dans le premier set: elle concédait ses quatre mises en jeu dans cette manche, ne prenant qu’une fois le service de son adversaire.

Menée 1-3 puis 2-4 dans le deuxième set, Wickmayer réagissait parfaitement et remportait les quatre jeux suivants pour revenir à une manche partout.

‘Wicky’ se montrait intraitable dans le set décisif, réalisant deux breaks pour mener 4-0. Elle manquait une première balle de match à 5-1, mais ne loupait pas sa deuxième opportunité de gagner le match. Elle mène désormais 2-1 dans ses confrontations face à Zhu.

En huitièmes de finale, Wickmayer rencontrera l’Allemande Tamara Korpatsch (WTA 99), victorieuse 6-2, 6-4 de la Bulgare Viktoriya Tomova (WTA 103). Wickmayer mène 2-0 dans ses duels avec Korpatsch.

Dans le tournoi du double, Greet Minnen (WTA 52) et sa partenaire roumaine Jaqueline Cristian (WTA 277 en double) ont été éliminées au premier tour par les Tchèques Nikola Bartunkova (WTA 499 en double) et Tereza Valentova (WTA 571 en double) 6-2, 3-6, 13/11 en 1 heure et 18 minutes de jeu.

Minnen (WTA 112) avait été éliminée en qualifications du simple.

David Goffin se qualifie pour le deuxième tour

David Goffin s’est qualifié pour le deuxième tour (huitièmes de finale) du tournoi de tennis Challenger 125 de Saint-Marin, épreuve sur terre battue dotée de 145.000 euros, mardi. Goffin, 100e joueur mondial et troisième tête de série, s’est joué 6-2, 7-5 de l’Italien Federico Gaio (ATP 211). La rencontre a duré 1 heure et 48 minutes.

Goffin a gagné le premier set après avoir réussi deux breaks, dans le deuxième et le huitième jeu. La seconde manche a été plus disputée. Le Liégeois a perdu son service (1-2) mais a rapidement débreaké (3-3). Il a conclu la partie sur le service de son adversaire.

Goffin affrontera au tour suivant l’Ukrainien Vitaliy Sachko (ATP 156), vainqueur 6-4, 2-6, 6-3 du Roumain Nicholas David Ionel (ATP 203). Sachko a battu Goffin 7-5, 6-4 en demi-finale du tournoi de Vérone le week-end dernier. Une défaite qui n’avait pas empêché Goffin de retrouver le top-100 du classement ATP cette semaine. Sachko avait ensuite été battu en finale par le Tchèque Vit Kopriva.

Plus tôt dans la journée, Kimmer Coppejans (ATP 160) s’est qualifié pour le deuxième tour en battant sur un double 6-4 le Suédois Dragos Nicolae Madaras.

Challenger de Lüdenscheid : Gauthier Onclin passe au deuxième tour

Gauthier Onclin s’est qualifié pour le deuxième tour du tournoi de tennis Challenger de Lüdenscheid, épreuve sur terre battue dotée de 118.000 euros, mardi, en Allemagne. Onclin, 208e joueur mondial, a battu 6-4, 6-2 le Britannique Jan Choinski (ATP 148). La rencontre a duré 1 heure et 28 minutes.Seul Belge présent en Allemagne, Onclin rencontrera en huitièmes de finale l’Argentin Santiago Rodriguez Taverna (ATP 272), vainqueur 6-3, 6-2 de l’Ukrainien, issu des qualifications, Georgii Kravchenko (ATP 726).