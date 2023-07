"Le Barça entre en guerre avec le PSG": après l’affaire Neymar, Dembélé met le feu aux poudres entre les deux clubs !

Cette fois, les dirigeants parisiens ont jeté leur dévolu sur Ousmane Démbélé. 50 millions seront nécessaires pour boucler l’opération. Une bouchée de pain pour celui qui devait remplacer… Neymar en Catalogne et avait été recruté pour près de 135 millions d’euros en 2017.

Si la rivalité entre les deux clubs s’était un peu calmée ces dernières années, l’affaire Dembélé pourrait rebattre les cartes. Comme l’explique Mundo Deportivo dans ses colonnes aujourd’hui. “Le Barça entrera en guerre avec le PSG s’il paie la clause de Dembélé”, titre le quotidien. Problème : le Barça n’a pas beaucoup de moyens de pression pour se bagarrer avec les Qataris.

Pour nos confrères, le Barça n’a qu’une seule possibilité : le Fair-Play financier. “Barcelone demandera à l’UEFA d’enquêter sur le respect du fair-play financier et sur l’origine des ressources financières du PSG”, expliquent-ils. Menace ou vrai moyen de pression ? Difficile de répondre à la question à l’heure actuelle. Une chose est certaine : le Barça tente tout pour garder l’ailier en Espagne. “Laporta et Mateu ont rencontré Dembele samedi pour lui faire prendre conscience de son importance dans l’équipe. Ce dimanche, c’est Xavi lui-même qui a insisté une fois de plus sur le fait qu’il est un joueur fondamental pour lui.” Pas certain que cela soit suffisant cependant.

Buteur lors du Clasico

Le timing de ce transfert a de quoi étonner. Ce week-end, le joueur a inscrit le premier but lors de la victoire facile de son club contre le Real Madrid 3-0. À l’issue de cette rencontre, Xavi s’était également expliqué : “Il nous a dit qu’il était heureux”, avait-il commencé. “Nous ne pouvons pas contrôler le marché. Il y a des clauses et c’est la décision du joueur. Je le vois heureux et c’est à lui de décider. Je le vois très bien adapté. Il nous a dit qu’il était heureux. Il est très différent.”

La relation avec son entraîneur n’est pas du tout la cause de son probable départ. Selon L’Equipe, le joueur n’aurait que très moyennement apprécié avoir été évoqué dans un éventuel échange pour faire venir Kylian Mbappé. “C’est un point important dans la prise de décision de l’attaquant”, explique le quotidien français. “Dans son entourage, on tenait à rester prudent dimanche soir, en assurant que son choix n’était pas fait à 100 %, mais que cet épisode pouvait tout changer à sa volonté première de rester en Catalogne et d’y signer un nouveau contrat.”

Pour rappel, le contrat de l’international tricolore se termine en juin 2024 en Catalogne. Jusqu’au 31 juillet 2023 à minuit, il existe une clause de 50 millions d’euros pour le départ du Français. Passé cette date butoir, la clause double et passe à 100 millions d’euros. Le temps presse donc pour Paris.

Pour la presse catalane, le seul qui puisse empêcher son transfert est Ousmane Dembélé lui-même. “Le PSG a doublé son offre initiale de contrat. Lors des négociations entre les Catalans et le joueur, l’agent avait fait une contre-offre de 6 à 7 millions de plus pour prolonger son contrat. Ce que le club ne peut pas offrir vu la situation financière des Blaugranas.”

Réputé pour avoir un entourage difficile, du moins à la négociation, Dembélé pourra remercier tout de même ses agents. Ces derniers ont négocié un véritable pactole : en cas de transfert (de 50 ou 100 millions), le joueur prendra la moitié de cette somme dans sa poche ! De quoi forcément, réfléchir à son avenir.