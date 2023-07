La libération pour Dante Vanzeir, auteur de son premier doublé en neuf mois : “J’espère que ce n’est que le début” (VIDEOS)

Quelques semaines seulement après son arrivée, l’ancien Unioniste s’est retrouvé au cœur d’une grosse polémique raciste qui s’est achevée par six matchs de suspension. Manifestement perturbé par cette histoire, le Belge a ensuite longtemps peiné à retrouver ses marques : deux buts en onze matchs et beaucoup d’occasions gaspillées. Jusqu’à planter ce doublé, son premier depuis le 16 octobre 2022 avec l’USG à Ostende.

”C’est génial et c’est un sentiment incroyable, mais c’est mon job, a réagi Dante Vanzeir après la victoire des NY Red Bulls sur l’Atletico de San Luis. Quand je ne marque pas en match, c’est toujours une sorte de déception même si j’ai bien joué. Ça fait un moment que j’attendais ça et encore plus d’inscrire un doublé. J’espère que c’est le début de beaucoup d’autres.”

guillement "Quand j’étais à l’Union, j’ai aussi marqué des buts comme ça."

Le joueur de 25 ans, considéré comme la star de l’équipe, a pu étaler toute l’étendue de sa palette d’attaquant. De la vitesse, du sang-froid, un excellent sens du placement et puis son intelligence sur son but de la tête. “Quand j’étais à l’Union, j’ai aussi marqué des buts comme ça. J’aime aller en première zone sur les coups de coin pour profiter du fait que les défenseurs sont parfois statiques. Avant ça, on avait déjà eu plusieurs autres corners et j’ai dit à John (Tolkin, le passeur) d’essayer au premier poteau et il l’a fait.”

De quoi forcément ravir son entraîneur Troy Lesesne, arrivé en mai dernier suite aux mauvais résultats de Gerhard Struber pour assurer l’intérim jusqu’en fin de saison. “On a vu au cours du mois dernier qu’il est généralement à la conclusion ou à la construction des occasions, a commenté le coach des Red Bulls. Il devient de plus en plus à l’aise en tant que joueur sur qui nous dépendons pour pouvoir nous créer des occasions. Et cette fois, c’était un moment énorme pour lui avec son premier doublé pour le club. Je pense qu’il va pouvoir continuer à rester dans cette forme.”

Au tour suivant de la coupe (le 3 août), la franchise de Vanzeir affrontera… New York City. “J’ai manqué le premier derby donc je suis très excité à l’idée d’enfin disputer le premier pour moi. C’est un gros match pour tout le monde et il faudra être à notre meilleur niveau pour gagner”, se motive déjà Vanzeir.