GP de Spa Francorchamps: "Super Max" plus insolent que jamais

Pour rendre ses supporters ivres de bonheur une nouvelle fois, Super Max, déjà lauréat samedi de la course sprint sur le mouillé après avoir été surpris par le jeune Oscar Piastri, a toutefois dû surmonter plusieurs obstacles. Des challenges qu’il aime relever et donnent un peu plus de valeur à sa victoire.

D’abord, l’équipe a décidé de changer ici la boîte de vitesses de sa RB19 et donc d’écoper d’une pénalité de cinq places le reléguant de la pole au 6e rang sur la grille.

Prudent au départ

“Mon départ a été bon, mais au premier virage Carlos (Sainz) a bloqué ses roues et j’ai vu le mauvais coup venir avec Oscar Piastri à la Source, ” expliquait-il. “J’ai vécu la même chose ici en 2016. Du coup, j’ai pris soin de faire l’extérieur pour éviter d’être pris dans l’accroc. ”

Quatrième au premier tour, il a ensuite passé quelques tours derrière Lewis Hamilton. “J’ai dû attendre qu’il ne soit plus dans le DRS de Leclerc pour le doubler et m’attaquer quelques tours plus tard à Charles. ”

Deuxième au 9e passage il prenait facilement le meilleur sur son équipier lors de la 17e montée vers les Combes. Non sans avoir répondu à son ingénieur lui annonçant de la pluie : “Je n’en sais rien moi, je ne vois pas le radar. ” Après une frayeur dans le Raidillon au 20e tour alors qu'il tombait quelques gouttes, (“pas le meilleur endroit pour perdre l’arrière, ”) souriait-il, il s’envolait facilement vers la victoire. Trop vite au goût de son “ingé” qui après l’avoir vu prendre 2 secondes au tour à ses rivaux après son 2e arrêt lui lançait : “Max tu attaques trop, tes pneus se dégradent. Je te demande d’user un peu plus ta tête. ”

Si tu veux, on peut faire un 3e arrêt pour s'entraîner pour les pitstops"

La réplique du double champion, plus insolent que jamais, ne se fit pas attendre : “Si tu veux, je peux repasser par les stands pour faire un peu d’entraînement de pitstops. ”

Ce ne fut pas nécessaire, “Super Max” laissant cette stratégie et le point du meilleur tour à son ancien rival Lewis Hamilton pour s’imposer avec 22 secondes d’avance sur son équipier Sergio Pérez, dix de plus sur la Ferrari de Charles Leclerc. Une fois encore, Max a fait la course seul sur sa planète. Celle des extra-terrestres dopés au Red Bull…