C'était la reprise de la Jupiler Pro League ce week-end, deux mois après le titre de l’Antwerp. Le championnat a repris par un alléchant derby bruxellois entre l’Union et Anderlecht. Pour la 7e fois consécutive depuis sa remontée en D1A, l’Union a pris le dessus sur son voisin (2-0) au Parc Duden, grâce notamment à des buts d’Eckert et Puertas. Dolberg, la nouvelle recrue mauve, n’a pas vraiment eu l’occasion de se montrer et les supporters pourraient commencer à douter de l’entraîneur Brian Riemer dans les semaines à venir.

Le Standard a lui complètement raté sa reprise. Dans un match où les Liégeois ont montré très peu de choses à Saint-Trond, un superbe but de Koita dans les dix dernières minutes de la rencontre a donné l’avantage aux locaux, de quoi inquiéter les supporters des Rouches à cinq jours de recevoir l’Union.

Le premier match de la saison de Charleroi a également connu un dénouement cruel pour les Zèbres face à OHL. Dans un stade à huis clos, le nouvel attaquant du Sporting Odday Dabbagh a ouvert le score, mais Stulic s’est fait exclure quelques minutes plus tard. Charleroi a tenu, mais a finalement concédé un but à cause d’un pénalty fantôme en fin de match.

Le VAR et l’arbitrage ont en effet déjà été mis en cause. À Charleroi comme lors du derby bruxellois, des pénaltys généreux voire inexistants ont été accordés sans que l’arbitrage vidéo ne revienne sur les décisions.

Formule 1

Sur le Grand Prix de Belgique, Max Verstappen et Red Bull ont encore été époustouflants à Spa Francorchamps, où le Néerlandais et Sergio Pérez ont pris les deux premières places. Verstappen remporte sa 10e victoire de la saison, sa 8e de suite et file vers un troisième titre de champion du monde. Verstappen a également remporté la course sprint samedi, un peu retardée à cause d’une pluie importante sur le circuit.

Cyclisme

À une semaine des Mondiaux de Glasgow, notre champion sortant Remco Evenepoel a semblé en grande forme dans le Pays Basque espagnol : le petit prodige du cyclisme belge a remporté la Clasica San Sebastian pour la troisième fois d’affilée, un record, en devançant Pello Bilbao au sprint.

Sur le Tour de France Femmes, Lotte Kopecky (SD Worx) a passé la semaine avec le maillot jaune mais l’a perdu samedi dans l’ascension du Tourmalet au profit de sa coéquipière Demi Vollering. La championne belge a tout de même réussi un superbe Tour de France, terminant à la deuxième place du général, remportant le maillot vert et la première étape.

Samedi, Tim Merlier (Soudal Quick-Step) s’est adjugé la première étape du Tour de Pologne (WorldTour) courue samedi sur 183,7 km autour de Poznan. Le champion de Belgique a devancé le Néerlandais Olav Kooij (Jumbo-Visma) et le Colombien Fernando Gaviria (Movistar).

Tennis

Alexander Zverev, 19e joueur mondial, a remporté le tournoi de tennis ATP 500 de Hambourg, épreuve sur terre battue dotée de 1.931.515 euros. L’Allemand s’est joué 7-5, 6-3, en 1 heure et 51 minutes, du Serbe Laslo Djere (ATP 57) et remporté son premier trophée depuis deux saisons.

Au tournoi WTA 250 de Varsovie, la n°1 mondiale polonaise Iga Swiatek a remporté le trophée devant son public sur terrain dur. Swiatek n’a laissé aucune chance à l’Allemande Laura Siegemund (WTA 153), battue 6-0, 6-1 en 1 heure et 8 minutes. Yanina Wickmayer (WTA 79 en double) et sa partenaire britannique Heather Watson (WTA 183 en double) ont remporté le double, alors que la Belge avait été éliminée samedi en demi-finale du tournoi simple par la future gagnante Swiatek. C’est le quatrième trophée en double pour la joueuse belge.