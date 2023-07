"7-0, ça fait plaisir, on ne peut pas rêver mieux pour démarrer la saison, analyse Cameron Puertas, auteur d’un très bon match. On a très bien commencé la rencontre, ce qui nous a bien mis dedans. On aurait même pu marquer une ou deux occasions de plus en première période, mais on a surtout été solide ; on a peu concédé d’occasions. On a appliqué ce que le coach voulait, avec un gros pressing, une haute intensité. C’était le but et on l’a surtout bien fait durant la première demi-heure, puis on a tenu ça en deuxième mi-temps."

Alexandre Blessin a lui aussi apprécié le comportement de son équipe.

"On a joué une très bonne première mi-temps au niveau tactique, de la façon dont on veut presser. Je ne vais pas sortir un joueur du lot, car c’était toute l’équipe qui a bien fait. On a juste manqué les occasions de mettre ce deuxième but. En deuxième période, on a un peu connu un problème physique vu qu’on est encore au début de la saison, ils poussaient plus. Mais on a peu concédé, J’ai juste vu deux chances adverses en première mi-temps et autant en seconde, donc je suis content de ce début de saison, de ces trois points. Maintenant, ce sera à confirmer au prochain match, au Standard."