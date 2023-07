"Retrouver la Premier League grâce au Standard"

À 25 ans, le quatrième Australien de l’histoire du club après John Aloisi, Aurélio Vidmar et Michael Turnbull, voit en notre Pro League un tremplin idéal pour l’Angleterre où il ne compte, à ce jour, que trois apparitions en Premier League avec Burnley.

"C’est clairement mon envie, mon plan. Je veux rejouer en Premier League. Quand tu as goûté à ce niveau, tu en redemandes. Mais avant tout, je dois m’imposer au Standard. Suite aux résultats des clubs belges en Europe la saison dernière, la Pro League fait clairement partie des six plus grandes compétitions en Europe."

Avant d’opter pour les Rouches, Aiden O’Neill a pris ses renseignements auprès de son coach fédéral, Graham Arnold. "Aurelio Vidmar ? Non, je ne l’ai pas appelé, mais j’ai tout de même voulu avoir les impressions de notre coach en équipe nationale. Lui qui a vécu à Liège (NdlR : il a joué au FC Liège de 92 à 94 avant de partir à Charleroi la saison suivante) , il ne m’a dit que du bien du club, mais aussi de la ville, que j’allais apprécier y vivre."

Defour, mais aussi Usain Bolt comme équipier

À Burnley, où il a été formé, Aiden O’Neill a côtoyé une ancienne connaissance du public liégeois, un certain Steven Defour.

"J’ai joué avec lui et j’ai vu qu’il était coach en Belgique. Ce que cela me fait ? Rien, je ne vais pas m’attarder sur le sujet", a-t-il rétorqué, bien au fait de la cote de popularité du coach de Malines à Sclessin après son passage à Anderlecht. Durant son aventure australienne, où il a évolué de 2018 à 2023, le nouveau Rouche a également eu une star mondiale comme équipier : Usain Bolt. O’Neill a évolué avec la star jamaïcaine du sprint lorsque Bolt était testé, pendant deux mois, au Central Coast Mariners. "C’était une personne fantastique, se souvient Aiden O’Neill. C’était tout de même particulier d’avoir un équipier aussi rapide… en ligne droite (rires). Mais le foot, c’est très différent de l’athlétisme."

Devenu international australien en mars dernier, Aiden O’Neill (trois caps) a également opté pour le Standard dans le but de conforter sa place chez les Socceroos.

"C’est clairement mon objectif. La sélection australienne est de plus en plus compétitive avec des joueurs qui évoluent dans des grands championnats européens. Les prochains matchs amicaux en septembre et octobre seront excitants face au Mexique, l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande. J’espère que mes prestations au Standard me permettront d’être repris."

Mais avant cela, il faudra s’imposer à Sclessin.

"Je me sens déjà bien intégré. J’apprends jour après jour à découvrir mes équipiers. Dans l’entrejeu, avec Price et Balikwisha, on peut former un beau trio. Pour le reste, j’aimerais apprendre le français. Il paraît que Marlon Fossey se débrouille bien dans votre langue, je lui demanderai des cours (rires) ."