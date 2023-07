Hoefkens : "Le renfort ? C’est mieux hier que demain"

"Surtout de voir comment mon équipe va réagir face à de nouvelles circonstances comme une équipe qui jouera un low-press, un public hostile et un terrain synthétique. Saint-Trond s’est bien renforcé. Ce sera un bon challenge pour commencer." Le boss rouche attend encore des renforts. "C’est mieux de les avoir hier plutôt que demain, sourit-il. Plus vite ils sont là, plus vite ils peuvent s’intégrer. Mais le club travaille dur pour y arriver."