Tour de France Femmes: Emma Norsgaard remporte la 6e étape, Kopecky reste en jaune

Le trio composé de Norsgaard Jorgensen, de la Polonaise Agnieszka Skalniak-Sójka et de l'Espagnole Sandra Alonso a compté jusqu'à près de deux minutes d'avance.

Le peloton, qui semblait pouvoir avaler les attaquantes dans les derniers hectomètres a toutefois été désorganisé par une chute à la flamme rouge.

Tout profit pour la Danoise qui s'est imposée en puissance de peu devant Kool.

Ce Tour prendra de la hauteur samedi et pourrait vivre une journée décisive avec l'étape pyrénéenne proposant l'ascension du Col de l'Aspin (première catégorie) et surtout l'arrivée au sommet hors catégorie du Tourmalet, au terme d'une étape courte (90 kilomètres) et disputée en fin de journée.

Après les vingt secondes de pénalité infligée à Demi Vollering jeudi (pour abri prolongé derrière la voiture de son équipe), la Néerlandaise compte douze secondes de retard derrière sa compatriote Annemiek van Vleuten, championne du monde et tenante du titre.

La bataille s'annonce terrible entre la vainqueure sortante et sa dauphine de l'an passé, à l'image de ce qu'elle fut au printemps lorsque Van Vleuten s'imposa pour huit secondes seulement.

La Française Juliette Labous, quatrième de la Grande Boucle l'an passé et actuellement 10e du général, trouvera également dans les Pyrénées un terrain adapté à ses qualités de grimpeuse pour tenter de se rapprocher du podium.