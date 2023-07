GP de Belgique de F1 : Charles Leclerc (Ferrari) partira en pole position ce dimanche

Verstappen a signé un chrono de 1:46.168, devançant Leclerc de 820/1000e. Le double champion du monde reculera donc en 6e position sur la grille de départ. Son équipier mexicain Sergio Perez (+0.877) a réalisé le troisième temps des qualifications devant le Britannique de Mercedes Lewis Hamilton (+0.919) et l'Espagnol de Ferrari Carlos Sainz (+0.984).

"Je sais que je vais reculer sur la grille mais aujourd'hui, il s'agissait surtout de se sentir en confiance, nous savons que la voiture est rapide", a déclaré Verstappen à la fin des qualifications. "L'année dernière, j'ai écopé de plus de pénalités (15 places au total, ndlr) et nous avons quand même gagné la course, donc c'est l'objectif".

L'an dernier, le Néerlandais s'était imposé en Belgique depuis une lointaine 14e place sur la grille, en raison d'un changement de moteur au-delà du quota autorisé et d'un élément de la boîte de vitesses non autorisé.

"Ce n'était pas de mauvaises qualifications pour nous, surtout dans ces conditions où il est toujours difficile de tout mettre en place", a indiqué Leclerc, en référence à la piste qui séchait durant les qualifications après les trombes d'eau tombées jusqu'à quelques minutes avant la séance. "Nous aurions pu être un peu plus proches, mais nous avons une bonne position de départ pour dimanche. Je suis content, mais il y a encore pas mal de travail à faire pour rattraper les Red Bull."

Samedi, la course sprint figure au programme à Spa-Francorchamps à 16h30, avec les qualifications pour cette course sprint à 12h. Le Grand Prix se tiendra dimanche à partir de 15h00. La pénalité de Verstappen ne s'appliquera pas au départ du sprint.