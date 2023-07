Tour de France Femmes: Ricarda Bauernfeind s'offre la 5e étape en solitaire, Lotte Kopecky reste en jaune

L'Allemande Ricarda Bauernfeind a remporté la 5e étape du Tour de France Femmes (WorldTour), courue jeudi entre Onet-le-Château et Albi sur 126,1 kilomètres. Partie en solitaire à plus de 30 kilomètres du terme, la coureuse de l'équipe Canyon//SRAM a devancé sur la ligne la Suissesse Marlen Reusser (SD Worx) et l'Allemande Lianne Lippert (Movistar). Lotte Kopecky (SD Worx), qui a réglé le sprint du peloton et fini 4e, conserve la tête du classement général.