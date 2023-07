Claudio Caçapa, le nouvel entraîneur du RWDM, s’exprime pour la première fois : “Bien sûr que je serais étonné à la place d’Euvard”

Claudio, avoir quatre jours pour préparer le match face à Genk, ce n’est pas idéal.

”C’est vrai. Je suis content de la réponse du groupe. Nous allons rester dans la continuité du bon travail qui a été fait.”

Comment avez-vous senti le groupe ?

”Les deux premiers jours, le groupe était blessé. C’est normal : c’est choquant, violent. Je les sens plus à l’aise et plus confiants.”

Quels ont été vos premiers mots ?

”J’ai dit à l’équipe que c’était un moment difficile, particulier. J’ai été joueur. Quand il y a un changement de coach à cinq jours d’un grand match, ce n’est pas évident.”

Quelle a été l’importance d’Igor De Camargo (le T3) dans vos premiers contacts avec le groupe ?

”Je voulais qui soit mon relais sur et en dehors du terrain, quelqu’un qui connaissait le club. Mais aussi une personne pour montrer que l’identité du club est intacte.”

Le nouveau coach du RWDM se retrouve face à un fameux défi.

Que connaissiez-vous du RWDM avant d’arriver ?

”Je connaissais un peu les joueurs. Avec la holding, nous savions que nous ne travaillions pas seulement pour Lyon. C’était le cas à Botafogo et ici maintenant. J’ai regardé quelques matchs.”

Quel est votre plus grand défi pour les semaines et moi à venir ?

”De rester compétitif. De montrer que les joueurs sont prêts, ma philosophie.”

Comment décririez-vous votre façon de jouer ?

”Je suis un ancien défenseur. Je n’aime pas prendre de buts. Tout le monde doit faire le taf (sic). Offensivement, je veux la participation de tout le monde aussi. J’aime construire de derrière, utiliser le gardien…”

Vous avez été adjoint de Laurent Blanc, de Bruno Génésio, de Peter Bosz, etc. à Lyon. Qu’avez-vous appris d’eux ?

”Énormément. Je suis quelqu’un qui note tout. J’ai appris ce qu’il ne faut pas faire, mais surtout de bonnes choses.”

Toutes proportions gardées, pouvons-nous nous attendre à ce que le RWDM joue “à la lyonnaise” ?

”Toutes proportions gardées. Nous commencerons petit à petit et après pourquoi pas.”

Vous n’avez pas beaucoup d’expérience en tant que T1. Sera-ce un désavantage ?

”Non. Tous les grands entraîneurs sont passés par là. J’ai ma chance aujourd’hui. Je n’ai pas peur. J’ai accepté le défi à Botafogo, dans un contexte particulier également (le club était premier). Tout s’est bien passé. Mais si cela n’avait pas été le cas, on aurait dit que je n’étais pas prêt.”

Auriez-vous un message pour les supporters, forcément en panique ?

”Cette semaine, nous avons rencontré une vingtaine de fans. Ils étaient très sympathiques. Je leur dirais que nous sommes venus ici pour faire un travail à moyen et long terme. Il faut savoir que le club existait avant nous et il continuera à exister après. Nous voulons garder l’identité de ce club historique.”

Quel genre de relation entretenez-vous avec John Textor ?

”Une relation de patron et d’employé. Je n’ai pas eu beaucoup de contacts avec lui. C’est un président qui voyage beaucoup.”

Au sujet du mercato, pouvons-nous nous attendre à d’autres arrivées ?

”Oui, j’espère. Mais il n’y aura pas que des arrivées. Nous n’allons pas travailler avec 30 joueurs.”

Quel profil recherchez-vous ?

”Nous gardons le secret pour l’instant (sourire).”

SI jamais vous ne trouvez pas d’attaquant, Igor sera-t-il prêt à endosser le maillot ?

”Je pense que oui (rires). Il est affûté. Pourquoi pas ?”

À la place de Vincent Euvrard, seriez-vous étonné du déroulement des évènements ?

”Bien sûr. Je suis quelqu’un d’humain pour qui la manière est importante. J’aime faire les choses bien. Le coach, je lui dois beaucoup de respect. Il a fait un très bon travail ici. Il a été champion. Si le club est en D1A, c’est grâce à lui et à son staff.”

La situation est quand même étrange à cinq jours du début du championnat ?

”Bien sûr, c’est étrange. Mais ça fait partie du football.”

En ce qui concerne les choix sportifs, vous serez le seul à les prendre ? Vous n’allez pas être influencé de faire jouer tel ou tel joueur ?

”C’est moi le coach. J’aurai le dernier mot.”

Quand avez-vous été contacté pour venir ici ?

”J’étais à Botafogo. Il y avait une possibilité. J’ai dit : 'Écoutez, je suis à Botafogo aujourd’hui. Vous m’avez donné cette mission. Laissez-moi travailler ici le temps qu’il faut.' C’est seulement quand je suis rentré à Lyon que tout a commencé à chauffer.”