À un an des JO (série 2/2): Cédric Van Branthegem, patron du COIB: "On est où on doit être pour l'instant"

Comment vous sentez-vous à un an tout pile des JO de Paris 2024, qui seront aussi vos premiers Jeux en tant que CEO du Team Belgium ?

Ce seront mes quatrièmes Jeux (rires). On se prépare bien, le Team Belgium et le sport belge sont en bonne forme. Pour l’instant, nous sommes dans la dernière ligne droite, mais au début de celle-ci, car il y a encore pas mal à faire. On a aussi vu l’été passé qu’on a eu pas mal de médailles dans les championnats du monde, 14 au total. Cela ne représente pas ce qu’il va se passer aux JO, mais cela montre que le sport belge se porte très bien. On verra avec l’été qui commence et tous les championnats du monde devant nous comment ça évolue. Notamment avec l’athlétisme, la natation et l’aviron. Je peux dire qu’on est bien où on doit être pour l’instant.

Il y a 100 ans, la Belgique obtenait 13 médailles, dont 3 titres olympiques à Paris 1924. Visez-vous une moisson de cet ordre-là, l’an prochain ?

On ne peut pas comparer. Je ne veux pas parler dans ces termes-là. Notre but et notre mission au COIB, ensemble avec nos partenaires de sport de haut niveau, c’est de faire significativement mieux que les JO précédents. Augmenter les places dans le top 8 et les médailles. On avait 26 tops 8 et 7 médailles et on vise plus. Ce ne sera pas facile, mais c’est envisageable.

Qu’attendez-vous de Nina Derwael, qui a connu des pépins physiques ?

Nina est une vraie championne. Elle a pris un peu de repos, elle a eu une blessure, mais je crois qu’elle est entre de bonnes mains. Elle revient très bien. On verra avec les championnats du monde ici à Anvers (NDLR: du 30 septembre au 8 octobre) ce que ça donne. Elle est super-professionnelle et est très déterminée à renouveler son titre.

Comment sentez-vous le 4x400m, que vous connaissez bien ? Êtes-vous inquiet, notamment avec les blessures récurrentes des jumeaux Borlée ?

Il y a l’âge, évidemment, ça ne ment pas. Moi, j’avais déjà arrêté depuis longtemps à leur âge, donc c’est impressionnant qu’ils soient encore là, pour leurs cinquièmes Jeux. Évidemment, ce ne sera pas facile, mais l’équipe du relais a montré qu’elle pouvait à chaque fois faire un gros truc. Il y a un système en place dans tous les sports et c’est ça qui est le plus important. Je crois qu’en Belgique, la façon de coacher et la mentalité ont beaucoup changé. Ce n’est plus focalisé sur des athlètes et des individus, mais plutôt sur des systèmes. On le voit avec Dylan Borlée, Jonathan Sacoor, Alexander Doom, mais aussi Christian Iguacel… qu’il y a toujours des athlètes qui arrivent. C’est ça la force de cette équipe qui peut toujours surprendre les autres pays. Je suis sûr que Kevin et Jo se préparent parfaitement et qu’ils en font beaucoup moins pour l’instant afin de ne pas se blesser et être prêts pour Paris.

On attend de nombreux supporters belges à Paris, l’an prochain. Est-ce que des Jeux à moins de 300 km de la maison, c’est une pression supplémentaire pour vos athlètes ?

C’est surtout un atout supplémentaire d’avoir une compétition à côté de la maison. On voit toujours qu’un pays organisateur a des médailles et des performances supplémentaires. Ce sont un peu les Jeux chez nous. Il y aura plein de fans à Paris. Il y a déjà 130 000 tickets qui ont été achetés par des Belges, d’autres seront là sans ticket. Il y aura une ambiance et un support énorme pour nos athlètes belges et je suis sûr que cela va leur donner des ailes.

Selon vous, quelles valeurs doivent avoir les porte-drapeaux belges ? Le choix repose-t-il sur le palmarès, la personnalité ?

C’est beaucoup trop tôt pour en parler. Ce sera un mélange de palmarès, personnalité et disponibilité. Un athlète qui va aller en compétition le lendemain ne va pas être porte-drapeau, c’est trop fatigant.

On parle souvent de la ‘petite mort’du sportif lorsqu’il arrête sa carrière. Est-ce qu’avec votre rôle, c’est aussi un moyen de retrouver une certaine adrénaline, un certain stress ?

Il y a 13 ans que j’ai arrêté, donc je n’ai évidemment plus une ‘petite mort’(rires). J’ai le stress et la passion de performer le mieux possible comme un athlète. D’être là pour nos sportifs, nos partenaires commerciaux, institutionnels et pour nos partenaires de sport de haut niveau, je suis à leur disposition avec notre équipe. Cela génère un bon stress et me donne surtout beaucoup envie de bosser comme un fou et de m’amuser avec mon équipe pour atteindre des performances pour nos athlètes.

C’est quoi le plus dur: préparer un 4x400m olympique ou les Jeux en tant que CEO ?

La vie du business et de l’administration, c’est plus compliqué. J’ai plein de responsabilités. Il y a 10-12 balles que je tiens en l’air: le sport de haut niveau, la Belgium House, les partenaires, la sécurité, les vêtements, etc. Évidemment, on a une équipe fantastique avec 35 personnes au COIB et on a également une super collaboration avec l’Adeps et Sport Vlaanderen. Mais dans le sport de haut niveau, on se concentre à 100% sur une compétition, sur ce but-là avec plein d’aspects, bien sûr, comme la nutrition, la récupération et l’entraînement, mais c’est très différent. Cependant, la passion est la même.

Quelle est la position du COIB sur la participation ou non des athlètes russes et biélorusses ?

On suit de très près l’avis du CIO. Pour l’instant, il n’y a toujours pas de décision à ce sujet. Évidemment, on (le COIB) supporte à 100% l’Ukraine et ses athlètes. On a aussi fait un don considérable avec le COIB pour le comité ukrainien. Cela dit, en étant sportif, il y a aussi des athlètes ukrainiens et russes qui sont les victimes des mauvaises décisions de la Russie et de sa politique. Donc ça, c’est un drame pour tout le monde. On verra au fur et à mesure ce qui arrive. Mais c’est encore trop tôt pour spéculer là-dessus.

Quel(s) sport(s) voulez-vous découvrir lors de ces Jeux ?

Les nouveaux sports comme le skateboard et le breaking seront très intéressants à découvrir. Mais je vais essayer – entre toutes les choses officielles – de suivre le plus de sport possible avec des Belges.