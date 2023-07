Neuville en pleine lutte... interne

Pour la quête de sa première couronne, c’est à nouveau mal embarqué. Au mieux, il pourra viser la deuxième place pour la sixième fois. Mais pour cela, il devra battre Ott Tanak, Sébastien Ogier, Elfyn Evans et même Lappi de plus en plus menaçant au sein de sa propre écurie.

Dans un classement des meilleurs performers de la première demi-saison, quatre spécialistes du réputé site Dirtfish ont placé le Belge au 7e rang seulement malgré un succès, quatre positions derrière Lappi revenant pour un programme complet et découvrant la i20 WRC Rally1.

Double menace finlandaise

Cyril Abiteboul a clairement décidé de faire du Belge son N.1 depuis son arrivée à la tête de l’équipe. Il lui a fait bénéficier de consignes d’équipe déjà à trois reprises. Un statut de leader que notre représentant va devoir confirmer lors des deux épreuves à venir, ce week-end en Estonie où il a déjà décroché deux podiums (2e en 2012 en national et 3e en 2021) puis en Finlande deux semaines plus tard là où la formation coréenne n’a encore jamais réussi à s’imposer. S’il est devancé à deux reprises par l’un (voire les deux) de ses équipiers au cours des prochaines semaines et que d’aventure Lappi le double au championnat, il sera difficile ensuite d’encore justifier des ordres en sa faveur. Il est donc impératif pour la suite que Neuville remporte la lutte interne et devance Lappi et Suninen au moins ce week-end. Même si ce n’est pas pour la victoire, les grands favoris étant Kalle Rovanpera (Toyota) et le héros local Ott Tanak (Ford).