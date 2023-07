"Le plan élaboré en décembre a bien fonctionné"

Comme il l’avait dit et répété au fil des jours, alors que le duel entre les deux grands favoris avait tendance à se resserrer, ce n’est pas avec une poignée de secondes d’avance que sera couronné le vainqueur, mais à coups de minutes. Désormais, après l’étape-reine de cette édition, dont on remarquera entre parenthèses qu’il ne l’a pas survolée comme l’extraterrestre auquel on veut le comparer, Vingegaard possède plus de sept minutes d’avance sur son rival, envoyé au tapis.

"Bien sûr, je suis très soulagé, avoir plus de sept minutes d’avance, c’est formidable, s’est réjoui le Danois. Mais je l’ai déjà dit, on n’est pas encore à Paris, il reste des étapes."

Sauf avec des miracles appartenant à une époque dont on veut croire qu’elle est aujourd’hui révolue, Tadej Pogacar ne se remettra pas ces prochains jours du double crochet encaissé sur les pourcentages assassins du col de la Loze. Vingegaard n’a qu’à bien se caler dans le sillage de ses équipiers et faire attention sur les routes des Vosges où se jouera, samedi, la lutte pour tous les accessits du top 10.

"Pogacar n’abandonne jamais, il va tenter quelque chose, j’en suis sûr et je dois être prêt, a ajouté le maillot jaune en bon vendeur de son propre futur triomphe. Il va encore se passer des choses intéressantes d’ici Paris."

"Je ne prendrai jamais rien que je ne donnerais pas à ma fille."

Le plus compliqué pour l’ancien poissonnier de la Baltique sera peut-être de répondre inlassablement ces prochains jours aux questions qui l’assaillent depuis sa démonstration dans le chrono. Après un article du Parisien, évoquant un produit, le Thyrax, prescrit normalement pour compenser des déficiences thyroïdiennes, qui circulerait dans le peloton depuis des décennies, améliorant les performances combiné à de la cortisone, mais qui n’est pas inscrit sur la liste des produits dopants, la première question posée au maillot jaune en conférence de presse concernait une interdiction de ce genre de médicaments.

"Je n’ai jamais entendu parler de cela, je ne sais pas de quoi il s’agit, je n’en ai jamais pris, a-t-il dit avant d’évoquer le scepticisme ambiant. Je comprends que ce soit dur pour les gens d’avoir confiance dans le sport cycliste compte tenu du passé. Mais maintenant, pour tout le monde, c’est un sport pratiqué très différemment qu’il y a dix ans. Je ne prends rien, je le répète, et je ne prendrai jamais rien que je ne donnerais pas à ma fille."

Le leader de la Jumbo-Visma a donné un nouvel aperçu du degré de professionnalisme de son équipe.

"On travaille sur un plan tactique élaboré depuis décembre. La performance de l’équipe est planifiée longtemps à l’avance, et malgré le résultat d’hier (Ndlr: du chrono) nous avons décidé de maintenir le plan déjà prévu. Comme on croit en lui, on a continué à le suivre. Nous croyons en notre force et en nos capacités. On ne savait pas si Tadej serait suffisamment fort pour me lâcher. Peut-être a-t-il fait des efforts en première partie du Tour qui l’ont rendu vulnérable ? C’est difficile de faire la différence quand on a perdu de l’énergie dans des efforts inutiles."

Le Danois est aussi revenu sur la chute de son adversaire, en début d’étape.

"Je l’ai vu tomber. On a attendu qu’il se relève et revienne dans le groupe. Je me suis battu tout le Tour avec lui, nous avions un plan et aujourd’hui le plan a bien fonctionné. Ce n’est pas beau pour Tadej de perdre du temps de cette manière, mais on ne regarde que notre course."

Vingegaard a évidemment apprécié l’étape et pourtant, quand le Tour avait été présenté en octobre, il était resté dubitatif.

"En voyant le parcours, j’étais un peu déçu. Puis, j’ai vu que des étapes comme celle d’aujourd’hui me conviendraient bien. Mon premier sentiment n’était pas très favorable, mais quand je l’ai regardé mieux, je me suis rendu compte qu’il nous était présenté un des parcours les plus durs depuis longtemps (NdlR : avec 56 467 mètres de dénivelé, c’est le plus dur après celui de 2020 qui en avait 58 915)."

Au point que dans le col de la Loze, un nouvel incident avec une moto de France Télévisions (celle de Thomas Voeckler, d’ailleurs exclu pour la prochaine étape) a bloqué la course.

"Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, on a été arrêté et on a dû mettre pied à terre avec Wilco (Kelderman) et puis on a pu passer. Je n’ai pas vu de problèmes avec des spectateurs, aujourd’hui, mais c’est dommage si la course est décidée à cause d’incidents extérieurs."