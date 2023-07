Le mercato des Diables rouges s’agite : Barcelone n’a pas abandonné la piste Carrasco

Quelle est la situation de Carrasco ?

Yannick Carrasco a repris le chemin de l’entraînement depuis près de dix jours. Diego Simeone n’a pas laissé trop de congés à ses internationaux. Le coach veut faire remonter son Atlético au classement après deux saisons conclues derrière le duo Barcelone-Real. Dans sa tête, cela passe par un travail toujours plus acharné.

Le Belge a été un des cadres de la dernière campagne des Colchoneros mais se retrouve dans une situation particulière. Il n’a plus qu’une année de contrat à Madrid. Il doit donc prolonger ou s’en aller.

À moins d’une énorme surprise, il sera présent lors du mini-stage de son équipe en Corée du Sud où il affrontera une équipe mixte de K-League ainsi que Manchester City. Une dernière pige avant le grand départ ?

Il faut garder une marge de sécurité car l’entourage du joueur nous a affirmé que cela pourrait bouger dans les semaines à venir pour Carrasco. Après 263 matchs pour l’Atlético répartis sur cinq saisons et deux passages, il a presque tout vécu avec son club même si on nous confie qu’il n’est absolument pas lassé. Il a envie de profiter de sa belle saison pour trouver un nouvel employeur. À l’heure actuelle, la tendance est plus à un départ qu’à une prolongation.

Pourquoi Barcelone n’a pas agi plus tôt ?

La piste numéro 1 a longtemps été le Barça. Les Blaugrana avaient inclus une clause dans le transfert de Memphis Depay vers Madrid l’hiver dernier. Il leur suffisait de payer le prix fixé dans l’option préférentielle et non obligatoire pour l’achat de Yannick Carrasco. Il est estimé à un peu moins de 20 millions.

Le FC Barcelone a, depuis le 1er juillet, laissé passer la date de fin de cette clause. Il n’a toutefois pas abandonné l’idée de recruter le Diable. Les Blaugrana ont besoin de liquidités et donc de vendre avant de pouvoir acheter. Ils ont d’ailleurs recruté deux joueurs libres (Gündogan et Martinez) comme premières recrues à défaut de pouvoir beaucoup dépenser.

Carrasco n’est pas la seule piste explorée par Barcelone à ce poste. Il pourrait avoir de la concurrence… venu de sa propre équipe. Joao Felix, son partenaire à l’Atlético, est sur le départ et a annoncé vouloir rejoindre le Barça. Selon les médias étrangers, des négociations seraient en cours pour un prêt avec option d’achat du Portugais.

Un montage qui arrange mieux les comptables catalans. D’autant plus que la direction barcelonaise risque de se heurter à un mur en tentant de négocier avec l’Atlético. La clause de départ de Carrasco est fixée à 60 millions. Barcelone ne paiera jamais un tel montant pour un joueur de bientôt 30 ans qui sera gratuit dans six mois.

Quels autres clubs le suivent ?

Aucune équipe ne paiera une telle somme pour Carrasco. Beaucoup joueront d’ailleurs la montre afin de faire baisser son prix et insister sur la fin de contrat du Belge en juin prochain. L’entourage du joueur nous a confié qu’il y avait de l’intérêt de certains clubs. Il a même précisé qu’il y avait déjà des discussions avec des formations de haut rang.