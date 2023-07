Wout van Aert: "Jamais, je ne me découragerai"

Parti à l’attaque toute la journée, le Campinois est tombé sur les cols de Haute-Savoie sur un Wout Poels ressuscité. Cela faisait un an et demi que le Néerlandais n’avait plus gagné une course. Van Aert a également buté sur les pentes raides de la côte des Amerands (2,7 km à 10,9% avec un passage à 17%) puis du Bettex (7km à 7,7%) où, avec 78 kilos, pour 66 au vainqueur, il devait s’imaginer traîner un sac de pommes de terre de 12 kilos sur le porte-bagages.

"Je suis heureux, a commenté le Campinois devant les caméras de Sporza. J’ai tout donné et on a laissé derrière nous des coureurs pesant vingt kilos de moins que moi."

L’an passé aussi, le coureur de Jumbo-Visma avait collectionné les deuxièmes places, quatre au total. Il avait même débuté le Tour en étant battu de peu à trois reprises consécutives, mais le 4ejour, à Calais, avec le maillot jaune conquis quarante-huit heures plus tard, il avait réussi une de ses plus belles prestations. Van Aert avait encore enlevé deux autres étapes et le maillot vert et tous ces accessits n’avaient fait qu’enjoliver son bilan.

Moins de chance

Cette année, la course sourit moins au Belge. Sa performance sur un terrain qui n’est pas le sien doit pourtant être mise en avant. Dans un groupe de costauds, van Aert n’a trouvé qu’un seul maître.

Bien sûr, on peut s’imaginer qu’un type qui s’envole dans le Ventoux viendra encore plus facilement à bout de ses adversaires sur le Betex.

"J’y ai cru, disait encore van Aert. Mais dans la dernière côte, les jambes n’en pouvaient plus. Je crois que jusqu’alors, j’avais bien manœuvré, j’ai saisi l’occasion de prendre de l’avance avant la dernière côte, mais il y en avait un plus fort. Je croyais encore au pied de la montée que j’étais peut-être le plus fort mais il a démarré alors. Poels était vraiment plus rapide, en plus, la dernière montée était longue et je savais que je ne pouvais pas me mettre dans le rouge. J’ai choisi de la monter à mon rythme. Je ne voulais pas renoncer et je ne l’ai pas fait. Aujourd’hui, j’ai montré que j’ai toujours le moral, jamais je ne me découragerai."