Carlos Alcaraz après son sacre à Wimbledon: "J’ai pensé au 40-15 pour Roger Federer de 2019"

Après cet échec, l’Espagnol ne possédait plus qu’un seul désir en arrivant à Wimbledon: s’offrir une deuxième chance de croiser la route de Nole. Sur une surface de jeu a priori moins favorable à son jeu face à un joueur qui restait sur quatre titres de suite et trente-quatre victoires consécutives au All England. Le Serbe n’ayant plus perdu sur le court central depuis la finale 2013 face à Andy Murray, la seule que le natif de Belgrade ait abandonnée à Wimbledon.

"J’ai hâte de jouer ce match. Je crois en moi, je pense que je peux gagner", déclara Carlitos avant l’apothéose de la quinzaine londonienne. Pourtant le natif d’El Palmar, sous les yeux du roi Felipe VI d’Espagne, rata complètement son entrée en matière en encaissant un 6-1.

À cet instant, on ne donnait pas cher de la peau du Murcien. Pourtant ce dernier allait réaliser un exploit que seuls Stan Wawrinka (à trois reprises) et Rafael Nadal (une seule fois) sont parvenus à relever dans le passé en Grand Chelem, battre le Serbe après avoir perdu le premier set.

Pendant plus de quatre heures, les deux protagonistes vont se rendre coup pour coup avec une pièce qui pouvait tomber d’un côté comme de l’autre dans une partie qui se joua finalement à un ou deux points en faveur de Carlos Alcaraz: 1-6, 7-6 (8/6), 6-1, 3-6, 6-4.

Novak Djokovic: "Je ne peux pas être aigri"

Bon perdant, Novak Djokovic, qui laissa couler quelques larmes sur ses joues lors de son discours en parlant de ses enfants, félicita celui l’empêchant de décrocher un 24e titre en Grand Chelem tout en le privant d’un retour sur le trône de l’ATP: "Carlos a montré de très belles qualités pendant cette rencontre et n’a pas tremblé au moment de servir pour le match. Toutes mes félicitations à lui et à son équipe. C’est une victoire incroyable et c’est impressionnant de voir comment il s’est adapté à une surface qu’il ne connaissait pas très bien. Il a remporté le Queen’s et Wimbledon, c’est difficile de faire mieux. Quelle qualité de jeu, c’est incroyable. Je pensais bien avoir du mal contre lui sur terre battue ou sur dur, mais pas sur gazon. Je ne peux pas me montrer aigri. Dans le passé, j’ai remporté des matchs serrés ici, des matchs où j’ai eu des balles de match contre moi. Au jourd’hui (hier) , j’ai perdu en cinq sets, c’est la vie. Bien évidemment, quand on est si proche d’un nouveau sacre et qu’on perd, cela fait mal, mais l’important c’est de vivre ces moments. J’ai disputé des parties incroyables dans ma carrière et je peux en ajouter une nouvelle dans cette longue liste. J’ai perdu contre un meilleur joueur, il faut le féliciter et tourner la page."

Carlos Alcaraz: "J’ai vaincu une légende du sport"

Troisième joueur espagnol titré à Wimbledon après Manuel Santana (1966) et Rafael Nadal (2008, 2010), Carlos Alcaraz ne pouvait cacher sa joie avec ce deuxième sacre en Grand Chelem après celui de la saison dernière à l’US Open: "Je n’arrive toujours pas à y croire. C’est tout simplement un rêve devenu réalité. Jouer sur ce court central est incroyable. Je suis très fier et je l’aurais été même dans la défaite. Arriver si vite à maîtriser le jeu sur gazon ne fut pas facile. Avec l’équipe, nous avons travaillé chaque jour pour vivre une telle expérience. Je n’arrive toujours pas à y croire. Il est à mes yeux incroyable d’avoir remporté Wimbledon mais en plus d’avoir gagné contre l’une des plus grandes légendes du sport. J’ai cru en moi tout au long du tournoi et ce fut la même chose dans cette finale. J’ai toujours pensé que je pouvais battre Novak, même après la perte du premier set."

Soutenu par le roi Felipe VI, le nouveau champion de Wimbledon avoua à ce dernier qu’il pensa à la finale de 2019 entre Roger Federer et Novak Djokovic lors du dernier jeu de la rencontre: "Ce qui m’a traversé l’esprit, c’est le 40-15 pour Roger Federer et les deux balles de match qu’il ne concrétisa pas sur son service dans le cinquième set avant de s’incliner contre Novak Djokovic. Je ne voulais pas vivre cela. Vous sa vez, je suis maintenant amoureux du gazon et nouveau membre du All England Club. Je vais pouvoir venir jouer au tennis et au cricket avec Roger Federer."

Ce succès ressemble également à une passation de pouvoir entre le Serbe de 36 ans et l’Espagnol de 20 ans qui a empêché Novak Djokovic de battre ou égaler une nouvelle série de records.

Une victoire dimanche et Nole égalait le record absolu de 24 titres du Grand Chelem, détenu par Margaret Court, il égalait le record de huit titres à Wimbledon détenu par Roger Federer et il égalait la série record de cinq titres d’affilée sur le gazon londonien réussie par Federer (2003-2007) et Björn Borg (1976-1980). Sans oublier qu’il redevenait numéro un mondial pour entamer une 390e semaine record au sommet de la hiérarchie du tennis masculin.