La 14e étape entre Annemasse et Morzine a été particulièrement animée. Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar se sont livrés une nouvelle lutte féroce pour le maillot jaune. Le Danois a repris 1 petite seconde sur son opposant grâce aux bonifications en sommet d’ascension, confortant son avance à 12 secondes. L’Espagnol Carlos Rodriguez a profité du duel entre les deux hommes pour aller remporter l’étape.

Carlos Rodriguez a remporté la 14e étape du Tour de France. Les Espagnols n'avaient plus gagné depuis cinq ans sur la Grande Boucle, voilà qu'ils gagnent trois fois en une semaine. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Des incidents sont venus perturber le bon déroulement de l’étape. Dès le départ, un grand nombre de coureurs ont chuté, contraignant les organisateurs à stopper momentanément la course. Plusieurs coureurs ont été contraints à l’abandon pendant la journée, dont Romain Bardet et Louis Meintjes. La présence de motos à proximité du sommet du Col de Joux Plane a aussi grandement faussé le duel pour le maillot jaune.

Le lendemain, c’est une nouvelle étape redoutable qui attendait les coureurs entre Les Gets et Saint-Servais Mont-Blanc. Une nouvelle chute spectaculaire a eu lieu, causée par l’imprudence d’un spectateur. Wout van Aert faisait partie d’un petit groupe en tête pour jouer la victoire d’étape, mais il a terminé deuxième derrière Wout Poels, vainqueur après une attaque dévastatrice. Pogacar et Vingegaard se sont quant à eux neutralisés.

À 35 ans, Wout Poels a remporté sa première étape sur le Tour de France. ©AFP or licensors

Football

Les stages de pré-saison continuent pour les clubs de Pro League. Le Standard s’est imposé face au Fortuna Sittard grâce à un coup franc de son capitaine Aaron Dønnum (0-1). L'Union Saint-Gilloise et Feyenoord se sont quittés sur un match nul et vierge samedi. Enfin, l’AS Eupen s’est offert une belle victoire face au Stade de Reims (2-3).

Ciao Rom ! L’Inter Milan a claqué la porte à Chelsea alors que des négocations pour un transfert de Romelu Lukaku étaient en cours. En cause ? Selon plusieurs sources, le Diable Rouge négociait discrètement avec la Juventus depuis plusieurs semaines, ce qui n’a pas plu aux Nerazzurri.

Le rêve américain pour Léo ! Samedi a été officialisé l’arrivée de Lionel Messi à l’Inter Miami. Le champion du monde argentin rejoint le club de David Beckham jusqu’à 2025.

Lionel Messi rejoint l'Inter Miami pour 2 ans. ©Twitter

Tennis

Le tournoi de Wimbledon 2023 arrivait à son terme ce week-end.

Chez les hommes en double, Neal Skupski et Wesley Koolhof (ATP 2 en double) se sont imposés 6-4 et 6-4 en finale aux dépens de l’Espagnol Marcel Granollers (ATP 28) et de l’Argentin Horacio Zeballos (ATP 26), 15e tête de série. Chez les femmes, Elise Mertens et Storm Hunter affronteront dimanche soir le duo tchéco-taïwanais Barbora Strycova-Su-wei Hsieh.

Neal Skupski (ATP 2 en double) est devenu le deuxième Britannique à remporter le titre en double messieurs au tournoi de tennis de Wimbledon dans l'ère Open ©BELGA

Chez les femmes, la finale opposait la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 42) à la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 6). Au terme d’un match en deux sets (6-4, 6-4), c'est Vondrousova qui s’est imposée et qui décrochait là son premier tournoi du Grand Chelem. Un exploit remarquable pour la joueuse de 24 ans, qui n’avait remporté que deux matchs sur gazon avant le tournoi 2023.

En finale chez les hommes, Carlos Alcaraz (ATP 1) affrontait Novak Djokovic (ATP2), septuple vainqueur de l’épreuve. Au terme d’un match extrêmement disputé en 5 sets (1-6, 7-6, 6-1, 3-6 et 6/4), c’est bien le jeune Espagnol qui a été écrire son nom au palmarès ! Moment historique pour Wimbledon, qui vient sacrer là un nouveau roi.

Le Roi Djokovic vient-il de trouver son héritier ? ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Moteurs

Stoffel Vandoorne (DS Penske) a terminé 11e du premier ePrix de Rome, la 13e manche du championnat du monde de Formule E, samedi après-midi. Le Néo-Zélandais Mitch Evans a remporté le premier ePrix.

Basket

Transfert pour un Belgian Lion ! Retin Obasohan quitte l’ASVEL Lyon-Villeurbane, en Pro A française, pour rejoindre le club de Derthona, en Serie A italienne.

