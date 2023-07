Les Rouches visent expérience, vitesse et taille

S’il veut atteindre son objectif, à savoir les playoffs 1, impossible de se reposer sur 13 titulaires mais bien sur plus de 15. Fergal Harkin en est conscient et c’est dans cette direction qu’il a construit son mercato. Présent aux Pays-Bas depuis le début du stage, le directeur du football ne manque pas une miette de chaque séance des hommes d’Hoefkens avec lequel il échange souvent. Les deux hommes le savent : le Standard n’est pas encore prêt à un peu plus de deux semaines de la reprise.

Vendre avant de continuer à acheter

Aidé par le chef scout, également présent au stage, Harkin continue de scruter le marché pour renforcer l’équipe dans les limites du budget – plus que restreint – alloué par les propriétaires américains. Jusqu’à présent, le Standard a dépensé un peu moins de 2 millions € avec les indemnités de formation d’Isaac Price (400 000 €) et le transfert de Hayao Kawabe (un peu plus d’un million). À ce stade, après cinq arrivées (Price, O’Neill, Mundle, Vanheusden et Kawabe), le mercato entrant des Rouches ralentit et pour cause, il est préférable pour les décideurs de d’abord vendre avant de continuer à acheter.

Mais le problème reste le manque d’offres pour les joueurs bankables même s’il existe de l’intérêt comme pour Arnaud Bodart. Aussi, le staff n’entend pas surcharger le noyau qui est déjà constitué de 28 membres mais qui sera réduit après le stage (plusieurs jeunes quitteront les A pour rejoindre le SL16 FC).

Quatre postes à renforcer, Laifis vers la rupture

Ce n’est un secret pour personne et ce, malgré la bonne forme durant cette préparation de Noah Ohio, le Standard se cherche encore un buteur. Mais la denrée rare coûte cher et ce que le Standard veut, c’est un attaquant confirmé et non une jeune promesse. Malgré les arrivées de Price et d’O’Neill, les dirigeants cherchent encore un numéro 6 avec du gabarit. De la taille, le club aimerait aussi en ramener en défense centrale avec un défenseur, si possible, gaucher. Enfin, pour offrir plus de possibilités à Hoefkens dans son 4-3-3, et en plus de l’arrivée de Romaine Mundle, le club cherche encore un ailier rapide.

Enfin, les dirigeants n’ont toujours pas la moindre nouvelle de Kostas Laifis ou de son frère et son agent. Plus le temps passe, plus le défenseur chypriote se rapproche d’une rupture de contrat. Si les deux parties devaient en arriver là, le club demanderait une compensation.