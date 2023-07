Thiam saute à 6,47 m à la longueur: "Cela me servira pour Londres"

Deux titres olympiques, mondiaux et européens, ainsi qu’un record du monde en salle (au pentathlon, donc) plus tard, elle est revenue chez elle, ce mercredi, pour poursuivre son processus de construction vers Paris, où elle compte défendre son bien olympique, dans un an.

Il ne faudrait évidemment pas oublier les Mondiaux de Budapest, programmés du 19 au 27 août prochains, où son duel annoncé avec l’Américaine Anna Hall fait déjà saliver.

Avant de rejoindre la Hongrie, l’athlète de 28 ans participera encore à deux manches de Diamond League: le 21 juillet, elle sautera en hauteur à Monaco ; deux jours plus tard, elle participera au concours de la longueur à Londres et le dernier week-end de juillet (29 et 30), elle sera aux championnats de Belgique à Bruges où elle devrait se consacrer au 100m haies.

Ce mercredi, sous le regard de nombreuses petites têtes blondes dont les yeux pétillaient autant de bonheur que de rêves et l’œil aiguisé de Roger Lespagnard, son ancien mentor, elle s’est classée deuxième du saut en longueur avec un meilleur essai à 6,47m. "Il y a eu du bon et du moins bon. J’ai bien aimé ma course d’élan, dit-elle. En revanche, ma phase aérienne est perfectible. J’ai trop réfléchi, sans doute parce que je voulais trop bien faire. Mais je pars d’ici avec plein d’enseignements dont je pourrai me servir pour mieux sauter lors de la manche de Diamond League à Londres. "