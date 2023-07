Le Belgo-congolais Théo Bongonda va poursuivre sa carrière au Spartak Moscou

Après des débuts à Zulte Waregem, Bongonda avait rejoint l'Espagne et le Celta Vigo en janvier 2015 puis Trabzonspor en Turquie sous forme de prêt de juillet 2017 à janvier 2018. Il a encore été prêté six mois à Zulte Waregem qui l'a transféré en juillet 2018 avant de le céder un an plus tard à Genk.

Le Spartak Moscou a terminé 3e du championnat de Russie mais est interdit de compétition européenne comme tous les clubs russes à la suite de la guerre en Ukraine provoquée par l'invasion de l'armée russe. Bongonda pourrait retrouver au Spartak le Néerlandais Quincy Promes et le Jamaïcain Shamar Nicholson (ex-Charleroi). En revanche, il ne croisera pas Maximiliano Caufriez qui appartenait au Spartak depuis l'été 2021. L'ancien défenseur de Saint-Trond a été transféré à Clermont où le Spartak l'avait prêté la saison dernière.