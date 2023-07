Bonaventure, les raisons d’une grosse fatigue

"Elle doit prendre du temps pour elle"

Et pour le Français, une surcharge de travail ne semble pas la raison de ce burn-out chez Ysaline : "Elle a constitué l’équipe en âme et conscience avec la volonté d’atteindre pour la première fois de sa carrière le top 100. C’est vrai que la fin de saison 2022 a été intense tout comme le début de 2023. Mais on n’a pas travaillé six heures par jour non plus. Je n’ai pas le sentiment qu’on ait trop tiré sur la corde avec le préparateur physique, Steve Darcis et la coach mentale. On a aménagé son planning avec des périodes off. Mais le plus important n’est plus là. Je suis triste de voir Ysaline comme cela et elle doit maintenant prendre du temps pour elle. C’est une superbe nana et ce n’est plus l’image qu’on avait d’elle quand elle jouait."