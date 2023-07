Pelé Mboyo vers Hespérange

Il y aura aussi une équipe et un staff à mettre rapidement sur pied. Le premier match de championnat, face aux U23 de l’Antwerp, est programmé le 30 août. Il n’y a pas de coach. Chez les joueurs, il n’en reste que huit sous contrat. Et même sept dans les faits. Lors des négociations, Becca avait promis de ne pas laisser Pelé Mboyo, plus gros salaire du club et sous contrat jusqu’en 2024, sur les bras des nouveaux propriétaires. L’ancien Diable va poursuivre sa carrière au Swift Hesperange, le club luxembourgeois de Becca.