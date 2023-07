Tour de France: vainqueur d'étape mercredi à Laruns, Jai Hindley est-il un nouvel outsider à la victoire finale?

"Cela a enraciné un peu plus profondément mon amour pour le Tour de France, racontait le natif de Perth dans la foulée de son succès sur le Giro 2022. Je me souviens très bien de mon coup de foudre : en 2003, un Tour fantastique lors duquel Baden Cooke et Robbie McEwen, dont j’étais fan, se tiraient la bourre pour le maillot vert. Plein de coureurs australiens brillaient. Ils m’ont inspiré."

Il calme le jeu pour le général

Vainqueur en solitaire ce mercredi à Laruns au bout d’une étape qui lui a également permis d’endosser le maillot jaune, le coureur de chez Bora-Hansgrohe (27 ans) semblait avoir engagé sa tête dans un hochement perpétuel après l’arrivée. "C’est fou! Imaginez ce que ce maillot représente pour moi…” Et si, en plaçant Buchmann et Konrad en plus de Hindley dans l’échappée matinale d’une trentaine de coureurs, la formation allemande semblait avoir réussi un plan tactique savamment échafaudé, l’Australien le démystifiait en une seconde : "Nous n’avions pas prévu de nous retrouver dans une telle position, souriait celui qui a décroché quatre de ses neuf succès pros sur un grand tour. Avant le départ, j’avais expliqué vouloir tenter de m’économiser dans la perspective de la troisième semaine que je pense décisive pour le général. Mais je me suis retrouvé à l’avant et j’ai vite compris qu’une fantastique opportunité s’offrait à moi pour glaner du temps pour le général. Ce n’est que dans les derniers kilomètres de Marie Blanque que j’ai pensé à la victoire d’étape et au maillot jaune."

Une superbe opération qui installe sans doute Hindley dans la peau du principal outsider. "Le podium à Paris? Je découvre le Tour et ne souhaite pas nourrir de trop hautes ambitions. Tadej et Jonas sont en grande forme mais ma condition n’est pas trop mauvaise non plus. Et je ne suis pas là pour enfiler des socquettes à un mille-pattes (rires)…"