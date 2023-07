Cinquième étape du Tour de France: "Il y avait de la TNT belge dans les Pyrénées"

"J’avais prévu d’attaquer dès le kilomètre, mais ma réputation fait que je suis un homme surveillé et j’ai emmené tout le peloton dans mon sillage, rigolait Campenaerts (Lotto-Dstny). Un second mouvement a permis de dégager un groupe d’une trentaine d’hommes mais, alors que j’espérais être accompagné par des gars de mon gabarit, j’ai très vite constaté que je n’étais pas le meilleur grimpeur de cette échappée. Je me suis porté à la hauteur de Wout (van Aert) pour savoir si je pouvais attaquer en compagnie de Christophe Laporte et il m’a répondu ‘‘on verra’’. Quelques minutes plus tard, c’est lui et Mads Pedersen qui m’accompagnaient (rires)… La collaboration avec Wout était bonne, il nous a fait comprendre qu’il voulait maintenir un gros tempo et qu’il ne ferait pas la chasse aux points du maillot de la montagne, mais s’accrocher pour tenter de basculer au sommet était déjà un vrai défi. Quand j’ai vu que les poursuivants ne nous laissaient pas véritablement de champ, j’ai compris que ce ne serait pas encore le bon pour rêver d’une victoire d’étape sur le Tour et je me suis donc relevé pour me mettre au service de Maxim Van Gils."

van Aert élu "Combatif du jour"

Wout van Aert, lui, poursuivit, sa manœuvre jusque sur les pentes du col de Marie Blanque. "Notre intention était clairement de mettre les UAE sous pression, éclairait le coureur de Jumbo-Visma. Je ne sais pas pourquoi mais, quand il leur appartient de contrôler la course, c’est le chaos (rire jaune)… En me glissant dans la grande échappée de 35 coureurs en compagnie de Tiesj (Benoot) et Christophe (Laporte), nous nous sommes donc retrouvés dans une position idéale. Notre intention initiale était de tenter de basculer en tête au sommet de Marie Blanque pour aider Jonas (Vingegaard) dans la vallée menant à l’arrivée, mais plus personne n’avait d’essence dans le moteur (rires). J’ai tenté d’assurer un dernier relais mais cela n’a pas duré plus de 200 mètres."

Élu combatif du jour après cette échappée d’un peu plus de 100 km, van Aert s’amusait de sa première montée sur le podium protocolaire du Tour de France : "J’espère avoir l’occasion d’y remonter après une victoire d’étape… Mais l’essentiel ce mercredi était de placer Jonas dans une bonne position. Lorsque la course est usante et difficile, c’est toujours un avantage pour lui. La présence de coureurs comme Hindley et Ciccone dans notre groupe de fuyards a bien servi nos intérêts, car cela a contraint les UAE à laisser beaucoup de forces dans la poursuite. Et cela a permis d’isoler Pogacar."

Benoot impressionné

Pogacar, c’est justement un rival que Tiesj Benoot, lui aussi présent dans l’offensive de début de course, se refusait de déjà enterrer. "J’aurais aimé assurer un relais pour Jonas lorsqu’il est revenu à ma hauteur, mais je ne l’ai pas vu arriver (rires). Il était vraiment impressionnant lors de son attaque... J’avoue avoir été surpris de voir Pogacar plier de la sorte sur une ascension finalement assez courte (NdlR: 7,7km à 8,6%) car cela lui convient généralement plutôt bien. Mais le Tour est encore long."

Et comme la vengeance est un plat qui se mange froid…